Ridgewood Infrastructure gibt die Gründung von Environmental Infrastructure Partners bekannt, die sich auf nachhaltige Infrastruktur im MUSH-Markt konzentrieren

New York (ots/PRNewswire) - Ridgewood Infrastructure LLC ("Ridgewood"), ein führender Infrastrukturinvestor in den USA, gab heute die Gründung von Environmental Infrastructure Partners ("EIP") bekannt, einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Sustainability Partners LLC ("SP"), die sich auf den Besitz von nachhaltiger Wasser-, Energieeffizienz-, Transport-, Kommunikations- und anderer Infrastruktur in den gesamten Vereinigten Staaten konzentriert."EIP ist speziell auf die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Universitäten, Schulen und Krankenhäusern ("MUSH") ausgerichtet", sagte Ryan Stewart, Geschäftsführer von Ridgewood. "Innerhalb dieses MUSH-Marktes gibt es einen großen und wachsenden Bedarf, die Infrastruktur zu ersetzen, zu erneuern und zu verbessern, die eine Reihe von wichtigen Dienstleistungen bereitstellt. Wir freuen uns darauf, mit SP zusammenzuarbeiten, um diesen MUSH-Kunden zu helfen, ihre kritischen Anforderungen an eine nachhaltige Infrastruktur zu erfüllen.""SP setzt erstklassige Infrastrukturanlagen ein, die die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung erhöhen", so Thomas Cain, CEO von Sustainability Partners. "Wir freuen uns, mit Ridgewood zusammenzuarbeiten, um weiterhin die Vorteile einer nachhaltigen Infrastruktur zu nutzen."Ross Posner, geschäftsführender Gesellschafter von Ridgewood Infrastructure, sagte: "SP ist ein etablierter Marktführer auf dem MUSH-Markt, und wir freuen uns sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Environmental Infrastructure Partners aufzubauen."Informationen zu Ridgewood InfrastructureRidgewood Infrastructure investiert in wichtige Infrastruktur im unteren Mittelstand der USA. Es ist Teil der angeschlossenen Ridgewood Companies, einem führenden Immobilien-Investment-Manager mit einem Gesamtkapital und Verpflichtungen von ca. 6 Milliarden US-Dollar.Ridgewood Infrastructure investiert in seinen ersten Fonds, der überzeichnet war und mit einer harten Obergrenze von 600 Millionen Dollar geschlossen wurde. Mit dem Fokus auf den unteren Mittelstand in den USA initiiert Ridgewood Infrastructure direkt Investitionen, die wesentliche Dienstleistungen für Kunden bereitstellen, und implementiert verantwortungsvolle und operativ ausgerichtete Initiativen zur Wertsteigerung. Durch diese Strategie konzentriert sich Ridgewood darauf, mit Investitionen, die langfristige, qualitativ hochwertige und nicht korrelierte Cashflows generieren, vorteilhafte Ergebnisse für die Stakeholder zu erzielen.Weitere Informationen finden Sie unter www.ridgewoodinfrastructure.com.Informationen zu Sustainability PartnersSustainability Partners bietet Kommunen, Universitäten, Schulen und Gesundheitssystemen eine wichtige Infrastruktur, die zuverlässig, sicher und effizient ist. Die Mission von Sustainability Partners ist es, eine nachhaltige Zukunft in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht zu ermöglichen.Weitere Informationen finden Sie unter www.sustainability.partners.Kontaktinformationen:Weitere Informationen erhalten Sie bei:Ridgewood Infrastructure34 East 51st Street, 9th FloorNew York, NY 10022Tel.: (212) 867-0050Inquiries@RidgewoodInfrastructure.comOriginal-Content von: Ridgewood, übermittelt durch news aktuell