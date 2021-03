Ridgefield Acquisition Aktie: Insider kauft Aktien!

Die Aktien von Ridgefield Acquisition Inc (OTC:RDGA) sprangen um 77% vom vorherigen Schlusskurs. Ein Formular 4, das am Dienstag, den 30. März bei der SEC eingereicht wurde, zeigt, dass Präsident Bronson Steven N. 1.600.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $0,25 gekauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Ridgefield Acquisition Inc. auf 2.638.004 Aktien.

