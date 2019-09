Ridecell Fleet Ops Beschleunigt Fahrzeug-servicezeit Von Stunden Auf Minuten Und Hält Gesamte Flotten Im Top Zustand

Eine neue umfassende Plattform zum Verwalten und Verteilen vonShared Mobility Fleet ServicesFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ridecell Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2573725-1&h=4108346480&u=http%3A%2F%2Fwww.ridecell.com%2F&a=Ridecell+Inc.), der führende Plattformanbieter fürgemeinsam genutzte und autonome Mobilitätsanbieter, gab heute, aufder Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfur,tRidecell Fleet Ops bekannt. Ridecell Fleet Ops reduziert dieFahrzeug-Servicezeit von Stunden auf Minuten, indem es denService-Workflow auf intelligente Weise automatisiert und geeigneteArbeitsteams verschickt. Die Plattform ist mit allen gemeinsamgenutzten Mobilitätsdiensten interkompatibel und soll Carsharing- undMitfahrgelegenheiten dabei unterstützen, die betriebliche Effizienzzu maximieren, um die Profitabilität schnell zu erreichen. Ridecellwird Fleet Ops auf der IAA in Halle 5, Stand C33, als Teil der "NewMobility World" präsentieren."Wenn Sie die Welt besser bewegen wollen, müssen Sie einen Weg zurProfitabilität finden", sagte Aarjav Trivedi, CEO von Ridecell. "Dieheutigen Carsharing- und Mitfahrzentralen basieren auf manuellenProzessen und Patchwork-Systemen, um ihre Flotten zu warten. Diestunden- oder tagelange Reinigung, das Auftanken oder die Reparatureines Fahrzeugs bedeutet Einnahmeverluste und höhere Kosten. RidecellFleet Ops minimiert Ausfallzeiten und Servicekosten der Flotte undmaximiert gleichzeitig die Einnahmemöglichkeiten, indem Fahrzeugesauber, sicher und auf der Straße bleiben."Geteilte Mobilitätsmaßnahmen müssen wirtschaftlich sinnvoll seinum Erfolg zu haben. Anstatt sich an dafür vorgesehenen Depots zuversammeln, sind die heutigen geteilten Autos frei schwebend undverstreut. Ein Feldspezialist muss das Fahrzeug überall auf dem Feldreinigen und warten. Bei typischen Carsharing-Vorgängen werden 75%der Servicetickets zum Ausgleichen, Warten, Reinigen oderAufladen/Auftanken verwendet. Die Reduzierung dieser Kosten durch einweitaus effizienteres Tool für die Schaffung von Arbeitsplätzen, dieEntsendung und das Personalmanagement sorgt für ein besseresServiceangebot und steigert die Einnahmen. Die meisten gemeinsamenMobilitätsplattformen enthalten jedoch kein ausgeklügeltesFlottenbetriebstool, was es den Betreibern erschwert, einengemeinsamen Mobilitätsdienst profitabel zu betreiben.Ridecell Fleet Ops verwendet maschinelles Lernen undDatenmodellierung, um Flottenaufgaben und das Arbeitsmanagement zuautomatisieren. Dies beschleunigt die Generierung, den Versand unddie Wartung eines fahrzeugbezogenen Auftrags vor Ort von Stunden aufMinuten. Diese betrieblichen Verbesserungen stellen sicher, dassimmer genügend Fahrzeuge zur Verfügung stehen um die Nachfrage zubefriedigen, Autos zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, undKunden auf Autos zugreifen die sicher und einsatzbereit sind.Zu den Hauptfunktionen gehören:- Geplante Auftragserstellung für vorbeugende Reinigung und Wartung- Dynamische Auftragserstellung basierend auf Fahrzeugdaten inEchtzeit und Kundenfeedback- Automatisiertes Auftragszuweisungs- und Versandsystem- Opportunistische Umplanung zukünftiger Arbeitsplätze- Datenmodellierung für eine optimale Dimensionierung derAußendienstmitarbeiter- Verfügbare APIs zur Anpassung der proprietären Funktionen fürgemeinsam genutzte FlottenservicesKunden, die Ridecell Fleet Ops einsetzen, sind länger verfügbarund erzielen durch eine höhere Auslastung mehr Einnahmen. Dadurchkonnten sie ihren Auftragsdurchsatz um 25% gesteigert. Ridecell FleetOps verwaltet die Routenoptimierung und -verteilung mithilfeintelligenter Algorithmen, was zu einer Steigerung der Produktivitätder Außendienstspezialisten und einer Reduzierung der gesamtenArbeitskosten um 20% bis 30% führt."RideKleen reinigt Flottenfahrzeuge, tankt und lädt sie auf, undpositioniert sie neu, wo auch immer sie sind, damit unsere Kundenihre Fahrzeugverfügbarkeit, Flotteneinnahmen und Kundenzufriedenheitmaximieren können", sagte Pratik Patel, CEO und Gründer vonRideKleen, einer Tochtergesellschaft von Cox Automotive. "RidecellFleet Ops prognostiziert automatisch den Servicebedarf und meldet,wenn eine Aufgabe erledigt ist, damit wir die Durchlaufzeitenverbessern und die Anzahl der Aufträge erhöhen können, die wir jedesJahr ausführen. Mit den Reporting- und Daten-Tools von Ridecellkönnen wir für unsere Mitarbeiter eine Rangliste in Echtzeiterstellen, die neue Ideen inspiriert und die Produktivität steigert:Mit Ridecell Fleet Ops können wir die Verfügbarkeit unserer Kundenmaximieren und alle in Bewegung halten."Ridecell Fleet Ops ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationenfinden Sie unter www.ridecell.com.Über RidecellRidecell unterstützt Unternehmen beim Aufbau und Betriebprofitabler Geschäfte für gemeinsame Mobilität. Mit demHigh-Yield-Toolkit Shared Mobility(TM) aus intelligenter Software,Unternehmensdiensten und Ökosystempartnern können Ridecell-Kundendrei wichtige Profittreiber maximieren: Kundenerfahrung;Flottenauslastung; und betriebliche EffizienzRidecell wurde 2009 gegründet und ist heute die Basis für einigeder erfolgreichsten gemeinsamen Mobilitätsdienste in Städten in ganzEuropa und Nordamerika. Diese Dienstleistungen umfassen ZITY vonFerrovial und Groupe Renault, Gig Car Share von AAA, Blu Smart undKarma Mobility Experiences von Karma Automotive.Ridecell hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, undbeschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter in Niederlassungen auf derganzen Welt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/431959/RideCell_Logo.jpgMedia Kontakt:Jane GideonTel: +1 (415) 682-9292Email: press@ridecell.comOriginal-Content von: RideCell, übermittelt durch news aktuell