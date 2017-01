Ricordi-Archiv weitet Zusammenarbeit mit Dolce & Gabbana aus (FOTO)

Mailand (ots) -Historische Motive aus Verdi-Opern zieren Unikate der neuenAlta-Sartoria-KollektionDolce & Gabbana hat seine Zusammenarbeit mit dem MailänderRicordi-Archiv ausgeweitet und zahlreiche historische Bildmotive ausberühmten Verdi-Opern in seine neue Alta-Sartoria-Kollektioneinfließen lassen. Die Motive aus Werken wie Falstaff, Rigoletto,Otello oder Don Carlos zieren - originalgetreu oder neu interpretiert- exklusive Modestücke, die Dolce & Gabbana am Wochenende in derMailänder Scala präsentierte. Dolce & Gabbana, die zu den führendenFörderern des Teatro alla Scala zählen, ließen ihrer Kreativitätdabei freien Lauf und gestalteten verschiedene Teile ihrerHerren-Kollektion nach den Motiven aus dem Ricordi-Archiv.Das Archivio Storico Ricordi birgt Dokumente und Artefakte aus 200Jahren italienischer Operngeschichte, darunter Originalhandschriftenvon Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini, zahlreiche Bühnenentwürfe undKostümzeichnungen. Bereits 2016 hatte das zu Bertelsmann gehörendeArchiv erstmals ornamentale und florale Bildmotive aus der Opernweltan Dolce & Gabbana lizensiert, zunächst allerdings in einem deutlichgeringeren Umfang.Karin Schlautmann, Leiterin derBertelsmann-Unternehmenskommunikation und zuständig für dasRicordi-Archiv, erklärte dazu: "Für das Archivio Storico Ricordi istdiese Lizenz-Kooperation eine wunderbare Gelegenheit, diemusikalischen Schätze von einst lebendig zu halten und sie zu einerInspiration für Kreative und Kunstschaffende der heutigen Zeit werdenzu lassen. Sie steht aber auch beispielhaft dafür, wie Bertelsmannals Archiv-Eigner für einen Mittelzufluss in respektvollem Rahmensorgt. Alle Einnahmen aus Lizensierungsvereinbarungen kommen demnachhaltigen Erhalt des Archivs zu Gute."Das Archivio Storico Ricordi gehört seit 1994 zu Bertelsmann undgilt als eine der weltweit wertvollsten Musiksammlungen in privaterHand. Im Bestand des Archivs befinden sich heute 7.800Originalpartituren von mehr als 600 Opern sowie rund 10.000 Libretti,an die 6.000 historische Fotografien, zahlreiche Kostümzeichnungensowie die komplette Geschäftskorrespondenz des Verlagshauses CasaRicordi von 1888 bis 1962.Bertelsmann lässt die Archivalien umfassend katalogisieren,digitalisieren und vielfach auch restaurieren. Inzwischen könnenTausende Dokumente über die frei verfügbare Online-PlattformCollezione Digitale (http://digital.archivioricordi.com) digitaleingesehen und erforscht werden.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativitätund Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassigeMedienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in allerWelt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell