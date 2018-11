Ricordi-Archiv stellt nach Bühnen- und Kostümentwürfen jetzt auch Briefkollektion online (FOTO)

Mailand (ots) -- Mehr als 30.000 historische Briefe der Casa Ricordi sind aufwww.archivioricordi.com frei zugänglich und recherchierbar- Bertelsmann macht nach und nach alle wichtigen Bestände desArchivs zur italienischen Operngeschichte digital verfügbarZwei Jahre nach den historischen Bühnen- und Kostümentwürfenstellt das zu Bertelsmann gehörende Archivio Storico Ricordi jetzteine umfangreiche Briefkollektion online, die tiefe Einblicke in denKulturbetrieb des 19. und 20. Jahrhunderts ermöglicht. Unterwww.archivioricordi.com sind ab sofort mehr als 30.000Geschäftsbriefe frei einsehbar, die zwischen 1808 und 1962 an dieitalienische Casa Ricordi geschickt oder von dort an Kulturschaffendeund Geschäftspartner in aller Welt ausgesendet wurden. Sie erzählendie Geschichte eines der führenden Musikverlage jener Zeit und machenwichtige Facetten der italienischen Operngeschichte sichtbar.Die Briefkollektion befindet sich im Tresor der NationalbibliothekBraidense in Mailand und war bisher nur auf Anfrage einsehbar;lediglich ausgesuchte Briefwechsel fanden Eingang inwissenschaftliche Publikationen. Im Zuge eines aufwändigen,wissenschaftlich begleiteten Digitalisierungsprozesses wurden diezumeist handgeschriebenen Geschäftsbriefe nun eingelesen und in diesogenannte Collezione Digitale des Ricordi-Archivs überführt.Zentrale Briefwechsel wurden zudem transkribiert, annotiert, insEnglische übersetzt sowie mit Links versehen und damit erstmalsMusikwissenschaftlern und Opernfans gleichermaßen zur Erforschungbereitgestellt.Die Briefe zeugen von professionellen, kommerziellen undpersönlichen Beziehungen der Verlegerfamilie Ricordi zu Librettisten,Komponisten, Sängerinnen und Sängern, zu Unternehmern, Politikern undJournalisten. Sie lassen erkennen, wie die Casa Ricordi einst mitKulturgrößen verhandelte und kommunizierte, wie das Unternehmenplante und seine Entscheidungen traf.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation vonBertelsmann, erklärte: "Mit der Veröffentlichung der Briefkollektionfördern wir die konsequente Aufbereitung des Archiv-Bestands nachmodernsten Standards. Unser Ziel ist es, die im Archivio StoricoRicordi lagernden Kulturschätze für nachfolgende Generationen zuerhalten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen."Die Collezione Digitale enthält seit Ende 2016 bereits diekomplette ikonographische Sammlung des Ricordi-Archivs mit mehr als400 Portraits namhafter Sängerinnen und Sänger, Komponisten undLibrettisten. Auch rund 600 Bühnenbildentwürfe sowie mehrere TausendKostüm- und Requisitenzeichnungen zu zahlreichen italienischen Opern,darunter die Werke von Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini, sindenthalten. Nach und nach sollen alle wichtigen Bestände des Archivsdigital verfügbar gemacht werden, auch historische Fotografien undPoster, Libretti und Auszüge aus Partituren sowie administrativeDokumente.Zu den aufschlussreichsten Briefwechseln der jetzt integriertenKollektion "Lettere di Casa Ricordi" gehört die private Korrespondenzzwischen Giulio Ricordi und seinem Sohn Tito aus den Jahren 1888 bis1918, die erstmals publiziert wird. Die beiden Verleger lenkten dieGeschicke der Casa Ricordi auf sehr unterschiedliche Weise: WährendGiulio Ricordi Geschäftsbeziehungen eher behutsam aufbaute und seineStandpunkte in langen Briefen erklärte, formulierte Sohn undNachfolger Tito eher technisch und prägnant. Seine Briefe zeugen auchvom Bestreben des Unternehmens, schwierige Kriegsjahre zu überstehenund den technologischen Fortschritt mit dem Übergang vom Telegrafenzum Telefon zu meistern.Diese Korrespondenz wurde vollständig transkribiert und teilweiseins Englische übersetzt sowie mit Namen und Musikwerken in derDatenbank des Unternehmens verknüpft. Namen, Werktitel undhistorische Ereignisse wurden außerdem mit Links versehen, die zuentsprechenden Einträgen in Enzyklopädien und Dokumenten in anderenArchiven führen. Die erwähnten Orte sind georeferenziert und werdendurch online verfügbare Bilder unterstützt. Vorgesehen ist,mittelfristig einen interaktiven Prozess der Kommentierungaufzusetzen und diesen auch auf weitere Konvolute auszudehnen. DasRicordi-Archiv will sich so in den kommenden Jahren stärker derwissenschaftlichen und archivischen Community, aber auch fürmusikalisch interessierte Laien öffnen. Darüber hinaus ist über dasPortal nun auch der Briefwechsel zwischen der Casa Ricordi undVicenzo Bellini zugänglich. Diese 50 Briefe aus externen Sammlungenwurden in Kooperation mit der Universität Catania sowie dem dortigenArchivio Bellini transkribiert.Die Digitalisierung der Briefkollektion entstand in Zusammenarbeitmit renommierten Musikwissenschaftlern wie Patricia Rebulla(Brüssel), die die Projektkoordination inne hat, sowie Gabriele Dotto(Michigan State Universtity Press), der dem Archivio Ricordi seitvielen Jahren als Mitarbeiter und Berater verbunden ist. DieUniversity of Sheffield stellt über ihre Faculty of DigitalHumanities wichtiges IT-Know-how für die Web-Oberfläche und derenSchnittstellen bereit.Im Archivio Storico Ricordi befinden sich rund 7.800Originalpartituren von mehr als 600 Opern, an die 10.000 Libretti,die ikonographische Sammlung mit farbenprächtigen Bühnen- undKostümentwürfen sowie die komplette historischeGeschäftskorrespondenz des Hauses. Die Casa Ricordi, 1808 vonGiovanni Ricordi in Mailand gegründet, prägte die KulturgeschichteItaliens und Europas maßgeblich. Dort erschienen die Werke der"großen fünf" Komponisten der italienischen Oper - Gioachino Rossini,Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi und GiacomoPuccini. Von Beginn an wurden alle Unternehmensdokumente akribischarchiviert. Aus der ehemaligen Geschäfts-Dokumentation desMusikverlages Casa Ricordi wurde so ein historisches Archiv, dasheute in der Mailänder Biblioteca Nazionale Braidense untergebrachtist.Bertelsmann erwarb das traditionsreiche italienischeMusikverlagshaus 1994, trennte sich in den Folgejahren aber wiedervon dem Musikunternehmen und den Ricordi-Musikrechten. Das zugehörigeArchivio Storico Ricordi und die Markenrechte verblieben indessen imKonzern.Bertelsmann engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise imkulturellen Bereich, national wie international. Die"Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten umfassen dabei Ausstellungen,Lesungen und Konzerte, das Literaturformat "Das Blaue Sofa", aberauch den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes wie etwabeim Archivio Storico Ricordi. Als Unternehmen mit langer eigenerFilmgeschichte setzt sich Bertelsmann zudem für die Restaurierung,Digitalisierung und Aufführung bedeutsamer Stummfilme ein.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht fürUnternehmergeist und Kreativität. Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.de