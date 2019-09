Ricola Aktiv-Frei - Das Schweizer Hustenbonbon für ein freies Atemgefühl (FOTO)

Laufen bei Basel / Bonn (ots) - Ricola lanciert die neue Produktlinie RicolaAKTIV-FREI. Das Hustenbonbon überzeugt durch eine Extraportion natürlichesMenthol und sorgt somit für ein freies Atemgefühl: Der perfekte Begleiter in derkalten Jahreszeit.Der Schweizer Kräuterbonbonspezialist Ricola bringt im August die neueVariante Ricola AKTIV-FREI auf den Markt. Das Hustenbonbon kombiniertextra viel natürliches Menthol mit der bewährten Kräutermischung aus 13Schweizer Bergkräutern und wertvollem ätherischen Öl - Für das guteGefühl frei durchzuatmen. Die fein abgestimmte Rezeptur und derausgewogene Geschmack machen Ricola AKTIV-FREI trotz des hohenMentholgehalts zu einem angenehm intensiven und wohlschmeckendenAtemerlebnis.Wie bei allen Kräuterspezialitäten legt Ricola auch bei AKTIV-FREI großenWert auf einen naturgemäßen und nachhaltigen Anbau der Kräuter und besteQualität der Rohstoffe. Die 13 Schweizer Bergkräuter, das Herzstück einesjeden Ricola Bonbons, werden von über 100 Kräuterbauern an sorgfältigausgewählten Standorten im Schweizer Berggebiet kultiviert.Die Neuheit ist zuckerfrei, gesüßt mit Stevia (Steviolglycoside(Süssungsmittel) aus der Stevia-Pflanze) und in zwei praktischenVerpackungsformaten, dem 75g Beutel und dem 50g Böxli, erhältlich. Einperfekter Begleiter in der kalten Jahreszeit, mit dem man das Leben invollen Zügen genießen kann.UVP 75g Beutel: 2,39EURUVP 50g Böxli: 1,99EURwww.ricola.dePressekontakt:Megacult GmbHJulia SüdhölterKurfürstendamm 21610719 BerlinTel. (030) 208 98 64 35suedhoelter@megacult.deOriginal-Content von: Ricola, übermittelt durch news aktuell