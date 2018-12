Ricoh wählt Vizetto für die internationale Softwareintegration in seine interaktiven Whiteboard-Lösungen

Weitere Suchergebnisse zu "Ricoh":

Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire) -Vizetto Inc. meldete heute, dass seine interaktivePräsentationssoftware Reactiv STAGE im internationalen Umfang mitRicohs neuester Generation an interaktiven Whiteboards gebündeltwird.Reactiv STAGE ist eine speziell für den Konferenzraum mitMulti-Touch-Technologie entwickelte Präsentationssoftware, die aufden Bildungsmarkt ausgerichtet ist. Es gibt weltweit ca. 30 MillionenUnternehmenskonferenzräume, die noch nicht mit interaktiverWhiteboard-Technologie ausgestattet sind.Die interaktiven Whiteboards von Ricoh bieten in Verbindung mitdem Softwarepaket Reactiv STAGE ein beispiellosesLeistungsversprechen, das die Akzeptanz in diesem noch jungen Marktbeschleunigen wird."Ricohs Entscheidung, Reactiv STAGE international zu bündeln, istein wichtiger Meilenstein und Erfolg für Vizetto", sagte Essa Qaqish,Director of Product Management & Marketing bei Vizetto. "Wir freuenuns, dass Kunden international Zugang zu einer mit innovativenFunktionen entwickelten Plattform haben, die ihren Workflowvereinfachen und verbessern und gleichzeitig Zeit sparen. Damit sindKunden in der Lage, eine leistungsfähigere und ansprechenderePräsentation zu liefern, die einen interaktiven und kollaborativenCharakter hat. Reactiv STAGE ermöglicht es, jede Datei nativ zuöffnen, Markup- und Tintendokumente zu erstellen, Dateirevisionen zuverfolgen und zu verwalten, zusätzliche Anzeigen zu verwalten undjede Art von Dokument oder Datei einfach anzuordnen und zuvergleichen.""Die Integration von Reactiv STAGE in unsere interaktivenWhiteboards stellt sicher, dass wir eine äußerst leistungsstarkePräsentations- und Kollaborationslösung für Unternehmen und Schulenanbieten", sagte Herr Yoshinori Sakaue, General Manager der DigitalBusiness Group von Ricoh. "Wir haben uns für Vizetto entschieden,weil die Lösung unsere gesamte Technologie mit modernster Softwareund einer wirklich innovativen Benutzerfreundlichkeit abrundet."Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vizetto.comInformationen zu VizettoVizetto entwickelt innovative Präsentations- undKollaborationssoftware, die Meetings effizienter und produktivergestaltet. Reactiv ist optimiert und vermittelt das gleiche Gefühlwie von Hand mit Stift und Papier zu schreiben. Vizetto will dieFrustrationen der Kunden mit bestehenden Präsentations- undWhiteboard-Anwendungen beseitigen, die zu einer höheren Effizienz beiPräsentationen, Meetings, Schulungen und Unterricht beitragen.Informationen zu RicohRicoh unterstützt die Digitalisierung des Arbeitsplatzes und sorgtmit innovativen Technologien und Services dafür, dass Menschensmarter arbeiten können. Seit mehr als 80 Jahren ist RicohInnovationstreiber und ein führender Anbieter fürDokumentenmanagement, IT-Services, kommerziellen und industriellenDruck, Digitalkameras und Industrielösungen. Die Ricoh Group hatihren Hauptsitz in Tokio und ist in fast 200 Ländern und Regionenvertreten.Pressekontakt:Essa QaqishDirector of Product Management & Marketing+1(905)766-0068 ext 228eqaqish@vizetto.comOriginal-Content von: Vizetto, übermittelt durch news aktuell