Ricoh gibt bekannt, dass die Vorbestellung für die 360°-Live-Streaming-Videokamera möglich ist - die erste Kamera ihrer Art

Barcelona, Spanien und Tokio (ots/PRNewswire) -Bekanntgegeben auf der CES 2017, ermöglicht das RICOH RDevelopment Kit (http://ricohr.ricoh) bis zu 24 Stundenvollsphärische Livestreams(Mobile World Congress 2017, Halle 8.0 J3) Ricoh gab heutebekannt, dass es Vorbestellungen für das RICOH R Development Kitannimmt, das die branchenerste Kamera enthält, die bis zu 24 Stundenvollsphärisches Live-Videostreaming ermöglicht und das in 360 Grad.Die Kamera wird auf dem Mobile World Congress 2017 vorgestellt undkann über http://ricohR.ricoh vorbestellt werden, wobei dieAuslieferung für Mai 2017 geplant ist. Der Verkaufspreis beläuft sichauf 499 $.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/471513/Ricoh_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/471512/RICOH_R_Development_Kit.jpg )Mittels Ricohs vollsphärischer Bildtechnologie kann das RICOH RDevelopment Kit vollsphärische 360-Grad-Bilder mit einer 2K-Auflösungund 30 Bildern pro Sekunde Live streamen. Die RICOH R-Technologieverfügt über die Fähigkeit, Video in der Kamera in Echtzeit zumäquirektangulären Projektionsformat zusammenzufügen - demStandardformat für vollsphärische Bilder. Das Video wird dann überHDMI® oder USB mithilfe eines AC-Netzadapters ausgegeben - einkontinuierliches Live-Streaming bis zu 24 Stunden ist möglich. DieKamera zeichnet auf eine Micro-SD-Karte auf, wodurch dasKameragehäuse extrem schlank und leicht ist.Das RICOH R Development Kit besteht aus einer Kamera, einemKameraständer, einem herunterladbaren Softwareentwicklerkit (SDK)sowie Bildsteuerungstools und Sourcecode. Mit dem offenen API derKamera und dem Bildsteuerungstool-Sourcecode "RICOH R Console",verfügbar über GitHub, kann die Kamera über USB kontrolliert werden,wodurch die Nutzung in verschiedenen Umgebungen und Branchen wie fürTelepräsenz und Computer Vision möglich gemacht wird.RICOH R Development Kit[*2]*1. Nutzung des AC-Adapters*2. Dieses Bild ist für illustrative Zwecke 3D CG und kann sichvom tatsächlichem Produkt unterscheiden.SpezifikationenVideoqualität 1920 x 960, äquirektanguläresProjektionsformat, 30 fpsVideoausgabeanschluss Micro HDMI[(R)] Type-D, Micro-USBFull HD, 59.94iHDMI[(R)] Videoausgabe Modus "aktuelle Größe" (1920 x 960 +120), Full HD-ModusUVC 1.5/H.264, 29.97 fpsUSB-Videoausgabe[*1] Modus "aktuelle Größe" (1920 x 960 +120), Full HD-ModusAudioausgabe eingebautes monoaurales MikrofonVideoaufzeichnungsmedium MicroSD-Karte bis zu 32 GBVideodateiformat MP4Videoaufzeichnungs- Normaler Modus ca. 30 Minutenzeit[*2] Erweiterter Modus ca. 60 MinutenExterne Eingangsleistung USB Micro BAC-Netzadapter Nutzt einen USB AC-Netzadapter 5V/1.5 A oder höherGebrauchstemperatur- 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius[*7]Bereich[*3*4*5*6]Externe Dimensionen[*8] 46 mm (W) x 118 mm (H) x 23 mm (D)Gewicht 125 gIn der Box befinden sich Stativ, Tragetasche und USB-Kabelx2*1. Zugehöriger Treiber muss installiert werden (Windows®/Mac).*2. Die maximale Dateigröße für die Aufnahme beträgt 4 GB.*3. Die Benutzung eines Kameraständers oder eines Stativs wirdempfohlen.*4. Bitte seien Sie im Umgang mit der Kamera vorsichtig, da siesich nach längerer Benutzung erhitzen kann.*5. Bitte berühren Sie die Kamera nicht für längere Zeit, da esansonsten zu Niedertemperaturverbrennungen kommen kann.*6. Die Kamera kann sich bei Überhitzung durch eine bestimmteNutzung automatisch abstellen.*7. 30° Celsius oder weniger für 24 Stunden Dauerbetrieb.*8. Eingeschlossen der Linse.HDMI, das HDMI-Logo und das hochauflösende Multimedia-Interfacesind Schutzmarken oder registrierte Schutzmarken von HDMI Licensingin den vereinigten Staaten und in anderen Ländern.Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum ihrer entsprechendenBenutzer.| Informationen zu Ricoh |Ricoh ist eine weltweit tätiges Technologieunternehmen, dass seitmehr als 80 Jahren die Art und Weise verändert, wie Menschenarbeiten. Es agiert unter dem Unternehmensslogan - Imagine. Change. -Ricoh stellt Unternehmen und Personen auch weiterhin Dienstleistungenund Technologien zur Verfügung, die inspirieren sowie dieNachhaltigkeit und das Geschäftswachstum fördern. Hierzu gehören auchDokumentenmanagementsysteme, IT-Dienstleistungen, Lösungen fürDruckerzeugnisse, visuelle Kommunikationssysteme, digitale Kamerasund industrielle Systeme.Mit Hauptsitz in Tokio ist die Ricoh Group in ungefähr 200 Ländernund Regionen aktiv. Im zum März 2016 endenden Finanzjahr hat dieRicoh Group weltweite Verkäufe in Höhe von 2.209 Milliarden Yenvorgenommen (ca. 19,6 Milliarden USD).Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an:http://www.ricoh.com© 2017 RICOH COMPANY, LTD. Alle Rechte vorbehalten. Alle genanntenProduktnamen sind Schutzmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.Offsite-Kontakt:Sam WardHarvardDirektdurchwahl +44(0)20-7861-3199Sam.Ward@Harvard.co.ukOnsite-Kontakt:Matthew TubbsHarvardHandy: +44(0)7392-106866Matthew.Tubbs@harvard.co.ukOriginal-Content von: Ricoh Europe, übermittelt durch news aktuell