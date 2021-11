Rick Simpson Foundation gibt erfolgreiche Produkteinführung von Rick Simpson Oil in Europa bekannt

London (ots/PRNewswire) -Rick Simpson Official (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3349032-1&h=2646701693&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3349032-1%26h%3D2197612040%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbuyricksimpsonoil.com%252F%26a%3DRick%2BSimpson%2BOfficial&a=Rick+Simpson+Official) ("Buy Rick Simpson Oil"), das in den Vereinigten Staaten tätig ist, freut sich, bekannt zu geben, dass die im Labor getestete A-Grade-Formel von Rick Simpson Oil (RSO) nun auch für europäische Verbraucher erhältlich ist. Die authentische Rick Simpson Oil-Formel, die bisher nur für nordamerikanische Patienten erhältlich war, hat endlich ihren Weg nach Europa gefunden.Die neueste Forschung befasst sich mit Zellen im Zusammenhang mit Lungen-, Haut-, Brust-, Prostata-, Eierstock-, Darm-, Plattenepithel-, Gehirn-, Leukämie- und anderen Krebsarten. Die Forscher versuchen zu verstehen, wie RSO Tumore schrumpfen lassen kann und wie es Krebszellen an der Metastasierung hindern kann. Andere Forschungen konzentrieren sich auf Rick Simpson Oil und die Eigenschaften bestimmter Cannabinoide.Laut der offiziellen Website BuyRickSimpsonOil.com: die erfolgreiche Veröffentlichung der neuesten Formel im Jahr 2021 in allen Ländern der Europäischen Union (EU) einschließlich: Vereinigtes Königreich (U.K.), Irland, Frankreich, Belgien, Deutschland, Schweiz, Dänemark, Norwegen, Finnland, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Ukraine, Polen, Rumänien, Albanien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Finnland, Georgien, Ungarn, Island, Kasachstan, Kosovo, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malta, Moldawien, Niederlande, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan, Usbekistan und Bulgarien. Andere Nationen sind: Australien, Kanada, Israel, Indien, Pakistan, Korea und die Philippinen.Die Rick Simpson Foundation ist seit 2012 auf dem amerikanischen Markt vertreten und wird von universitären Forschungszentren in aller Welt unterstützt.Weitere Informationen finden Sie unter www.BuyRickSimpsonOil.com.Relevante Links:https://www.Instagram.com/RickSimpsonOil (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3349032-1&h=334342771&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3349032-1%26h%3D2392238381%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252FRickSimpsonOil%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.Instagram.com%252FRickSimpsonOil&a=https%3A%2F%2Fwww.Instagram.com%2FRickSimpsonOil)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1679966/RSO_Article_Pic.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3349032-1&h=1482475469&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3349032-1%26h%3D3161384471%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1679966%252FRSO_Article_Pic.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1679966%252FRSO_Article_Pic.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1679966%2FRSO_Article_Pic.jpg)Pressekontakt:Andrew Collinsrsocures@gmail.comOriginal-Content von: Rick Simpson Official, übermittelt durch news aktuell