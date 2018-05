Richtungsweisendes Telemedizin-Projekt: Per App zur strukturierten Behandlung von Atemwegserkrankungen

Hamburg (ots) - Die medizinische Versorgung von Menschen mitchronischen Atemwegserkrankungen soll besser werden. Dieses Zielverfolgen das MedTech-Unternehmen vitabook und der Landesverband derPneumologen in Baden-Württemberg mit einer sogenannten Pneumo-App.Die App soll zudem helfen, Lücken in der ländlichen Versorgung zuschließen. Unterstützt wird das Projekt von der KassenärztlichenVereinigung Baden-Württemberg, den Krankenkassen, demSozialministerium und dem Ministerium zur Entwicklung des ländlichenRaums sowie vom Gesundheitsnetz Süd.Etwa 700.000 Menschen in Baden-Württemberg leiden unter Asthmabronchiale, ca. 1 Million Menschen sind an COPD erkrankt - zweiVolkskrankheiten, mit oft chronischem Verlauf, deren Häufigkeitzunimmt. Eine erfolgreiche Behandlung dieser beiden Krankheiten istnur möglich, wenn neben der exakten und zeitnahen Abklärung desBefundes ein langfristiger Behandlungsplan entwickelt und der Patientkontinuierlich begleitet wird.Allerdings gibt es in Baden-Württemberg ebenso wie in fast allenanderen Regionen Deutschlands viel zu wenig Pneumologen, die dieseenge Begleitung und Kontrolle gewährleisten können. Mit 0,6Lungenfachärzten pro 100.000 Einwohner ist die Bundesrepublik dasLand mit der schlechtesten pneumologischen Abdeckung in derEuropäischen Union. Zum Vergleich: In Griechenland kommen auf 100.000Einwohner 13,2 Lungen-Spezialisten. Schon heute haben vielepneumologische Praxen in Deutschland Einzugsgebiete von 100Kilometern und mehr. Neue Patienten warten Monate auf einenAbklärungstermin, gleiches gilt für Menschen, deren Zustandeigentlich regelmäßig kontrolliert werden müsste. Hinzu kommen weiteWege zum Facharzt. "Wir stehen vor der Herausforderung, diepneumologische Versorgung gerade in einem ländlich geprägtenBundesland wie Baden-Württemberg neu zu durchdenken und zuorganisieren", erklärt Dr. med. Michael Barczok, Vorstandsmitglied imBerufsverband der Pneumologen Baden-Württemberg. "Die Digitalisierungeröffnet uns hier ganz neue Möglichkeiten. Gerade bei Asthma und COPDbietet die Telemedizin aufgrund der sehr klaren und eindeutigenKrankheitsbilder enorme Potenziale."Medizinische Versorgung neu gedachtIn einem ersten Schritt beteiligen sich ca. 20 Pneumologen an demProjekt, das am 1. Juli dieses Jahres starten soll. Nach der Diagnoseerstellen sie gemeinsam mit dem Patienten im vitabook-Konto einenkonkreten Behandlungsplan. Der Patient wird über die elektronischeGesundheitsakte regelmäßig daran erinnert, seine Medikamenteeinzunehmen und sich an die Therapie zu halten. Er kannselbsterhobene Messungen und andere Daten im vitabook-Konto ergänzenund seinem Pneumologen online zur Ansicht zur Verfügung stellen. AuchHausarzt und Apotheker vor Ort lassen sich besser in die Therapieeinbeziehen. Die Behandelnden sind in der Lage, jederzeit den Verlaufder Erkrankung zu analysieren und schnell auf etwaige Probleme zureagieren, ohne dass der Patient immer persönlich vorstellig werdenmuss. Dem Facharzt bleibt somit mehr Zeit für abklärungsbedürftigeNeupatienten, der Patient spart Zeit und Wege, der Hausarzt vor Ortist in den Behandlungsprozess involviert."Das mag wenig revolutionär klingen, in der Medizin ist eine solchstrukturierte Behandlung aber ein Novum", sagt Pneumologe Barczok."Sie erspart dem Patienten zum einen viel Leid. Zum anderenreduzieren sich die Wartezeiten in den Praxen und dasGesundheitswesen spart Kosten." So können zum Beispiel Asthmaanfällebei Pollenallergikern mit einem gezielten Behandlungsplan vermiedenwerden, wenn der Patient rechtzeitig vor der Pollensaison mit derindividuell vereinbarten Therapie beginnt."Die breite Unterstützung für das Projekt in Baden-Württembergdurch Ministerien, Kassen und Kassenärztliche Vereinigung sowie demGesundheitsnetz Süd belegt, welche Bedeutung ihm beigemessen wird",sagt Markus Bönig, CEO von vitabook. "Die Digitalisierung bietet demGesundheitswesen enorme Chancen, die wir nutzen sollten. DiePneumo-App ist dafür ein Beispiel. Wir entwickeln die elektronischeGesundheitsakte zum ganz persönlichen Gesundheitsassistenten undbieten individuelle Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisseder Patienten."Über vitabookvitabook ist ein deutscher Anbieter digitaler Gesundheitskonten.Das Unternehmen bietet Patienten eine Plattform für seineGesundheitsdaten - ähnlich wie beim Online-Banking können dabeisämtliche medizinischen Daten von Ärzten, Kliniken, Laboren u.v.m.gesammelt sowie selbst verwaltet werden. Die Daten werden starkverschlüsselt und liegen in der Microsoft Cloud Deutschland, alsohochgesichert in zwei deutschen Telekom-Rechenzentren.www.vitabook.deAnsprechpartner für weiterführende Informationen:vitabook GmbHJessica TittelAlsterdorfer Markt 6, 22297 HamburgTel.: 040 537 98 1563E-Mail: jessica.tittel@vitabook.deOriginal-Content von: vitabook, übermittelt durch news aktuell