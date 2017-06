Richtungsentscheidung in der Gesundheitspolitik - Parteien verfolgen grundlegend unterschiedliche Konzepte der Krankenversicherung (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Im öffentlichen Fokus stehen andere Themen - und doch geht es beider Bundestagswahl im Herbst auch um die Zukunft derGesundheitsversorgung. In der Frage der Finanzierung derKrankenversicherung unterscheiden sich die Konzepte der Parteiengrundlegend, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zum Startseiner fünfteiligen Serie zur Bundestagswahl aufzeigt. So haltenCDU/CSU und FDP an der Trennung in gesetzliche Kassen undPrivatversicherungen fest. "Der Wettbewerb beider Systeme schütztauch den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen",argumentiert CDU-Gesundheitsexpertin Maria Michalk. FDP-VizechefinMarie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, durch die Beiträge der privatenKrankenversicherungen gebe es Angebote, die auch Kassenpatientenzugutekämen. Dagegen fordern SPD, Linke und Grüne wie in den beidenvorherigen Bundestagswahlkämpfen ein einheitlichesVersicherungssystem: die sogenannte Bürgerversicherung. Diese würdeauch Beamte, Unternehmer und besser verdienende Angestellteeinschließen. Die drei Parteien sehen darin ein finanziell stabileresund gerechteres System. Weitere Teile der Serie befassen sich in dennächsten Heften mit den Themen Pflege, ambulante Versorgung,Krankenhäuser und Arzneimittelpreise.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell