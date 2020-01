Richtung 100 % Rendite: Alibaba-Aktie, das ist dein Fahrplan zur Kursverdopplung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Yep, die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) ist eine bemerkenswerte Aktie aus dem Bereich des E-Commerce. Der Name des Konzerns, der im Endeffekt die beiden führenden chinesischen Marktplätze Tmall und Taobao auf sich vereint, ist vielen auch an der Börse ein Begriff. Wohl auch, weil sich hierhinter inzwischen ein Konzern mit einem Börsengewicht von 575 Mrd. US-Dollar verbirgt.

Dennoch glaube ich, dass die Aktie langfristig noch immer das Zeug hat, sich vom Aktienkurs und somit auch vom Börsenwert noch einmal zu verdoppeln. Hier ist jedenfalls der Fahrplan, wie das langfristig möglich sein könnte. Kleiner Hinweis an dieser Stelle vorab: Die Fahrt könnte holprig und ambitioniert werden.

Es würde ein gigantischer Konzern entstehen

Und, noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle: Unter der Prämisse einer weiteren Kursverdopplung würde aus Alibaba ein gewaltiger Konzern entstehen. Bei einer doppelt so hohen Bewertung würde Alibaba bereits mit einer Marktkapitalisierung von 1.150 Mrd. oder eben 1,15 Billionen US-Dollar bewertet werden. Allerdings würde Alibaba damit in etwa mit Amazon (WKN: 906866) oder auch gigantischen Konzernen wie Apple in etwa gleichziehen. Das könnte eine Perspektive sein, die durchaus realistisch ist.

Wir sollten an dieser Stelle schließlich nicht vergessen, dass Alibaba gerade langfristig über die vielleicht sogar besseren Aussichten verfügt. Zumindest im Heimatmarkt. Mit einem Marktanteil von derzeit 55 % im chinesischen Markt, der über eine Milliarde Verbraucher fasst, könnte hier ein gigantisches Potenzial vorhanden sein. Vielleicht sogar mittel- bis langfristig ein größeres als im US-amerikanischen, wo Amazon übrigens in etwa auf eine vergleichbare marktbeherrschende Stellung von rund 50 % kommt.

Die Ausgangslage und das künftige Wachstum (Alibaba wächst derzeit um rund 40 % aus Sicht der Umsätze im Jahresvergleich) könnten jedenfalls auf eine solche Möglichkeit hindeuten, zumal der chinesische E-Commerce-Markt auch in den kommenden Jahren voraussichtlich um über 18 % pro Jahr wächst, wovon Alibaba überproportional profitieren wird. Bis zu vier Billionen US-Dollar soll dabei das Marktvolumen im Jahre 2023 bereits betragen, vielleicht erst die Spitze des Eisbergs dessen, was hier noch möglich sein wird.

Auch in weiteren Bereichen wie der Cloud ist Alibaba inzwischen führend und kommt auf Quartalsumsätze von über einer Milliarde US-Dollar. Mit diesem Geschäftsbereich können die Chinesen ebenfalls in etwa mit Amazon gleichziehen, das mit AWS hier über einen ähnlich starken und dominanten Bereich verfügt. Ein grundsätzlicher Vergleich scheint daher irgendwo angemessen, wobei Alibaba sogar noch in den Markt der Finanz- und Versicherungsleistungen eindringen möchte. Ein Segment, in dem Amazon vielleicht sogar noch etwas zurück ist.

Es könnte auch ein Weg des Wettbewerbs sein

Über die kommenden Jahre könnte dieser Weg jedoch auch von etwas Wettbewerb begleitet werden. Einerseits, weil im heimischen Markt selbstverständlich Herausforderer wie JD.com oder auch weitere Namen warten. Mit einem Marktanteil von 55 % und einem stetig steigenden Netzwerk scheint hier jedoch erst einmal die Wettbewerbsposition gefestigt, wobei Alibaba natürlich auch beweisen muss, dass dies gehalten werden kann.

Allerdings könnte insbesondere im internationalen Markt der Wettkampf intensiver werden. Damit Alibaba die Weltmacht wird, die man anstrebt, wird es irgendwann zwangsläufig darauf ankommen, den westlichen Markt zu erobern, wo jedoch insbesondere Amazon wartet und ebenfalls einen führenden Anteil besitzt.

Ob der chinesische Markt für eine mögliche Kursverdopplung ausreichend sein könnte, ist dabei natürlich eine spannende Frage, jedenfalls bleibt das Wachstum hier stark. Irgendwann werden jedoch insbesondere im Zuge der globalen Expansion Alibaba und Amazon aufeinandertreffen, wobei es eine kurze Phase der friedlichen Co-Existenz, auch aufgrund verschiedener Sortimente, geben mag.

Nichtsdestoweniger könnte durch den Druck bei einem solchen Schritt und der Unsicherheit der Investoren, wie dieser Wettkampf ausgehen mag, der Weg etwas steiniger werden. Womöglich könnte das Alibaba auch etwas zurückwerfen, auch wenn die langfristige Perspektive im heimischen Markt weiterhin durch Wachstum und eine starke Wettbewerbsposition gekennzeichnet sein wird.

Kursverdopplung möglich?

Die Aktie von Alibaba könnte daher unterm Strich durchaus das Zeug besitzen, sich ein weiteres Mal zu verdoppeln. Mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar wäre die Aktie dann zwar hoch bewertet, allerdings zeigt insbesondere der Vergleich mit Amazon, dass eine solche Größendimension über kurz oder lang angemessen sein könnte. Auch wenn es durchaus einige Unterschiede geben mag.

Der Vergleich mit Amazon könnte jedoch auch etwas Geschmäckle haben, zumal es gerade bei der internationalen Expansion zu einem Kräftemessen mit den US-Amerikanern kommen dürfte. Das könnte diese Erfolgsgeschichte zumindest kurzzeitig bremsen oder zu einem holprigen Weg in Richtung Kursverdopplung führen.

