Richtigstellung: Coca-Cola Zero Sugar bleibt

Berlin (ots) - Verschiedene Medien berichten in den letzten Tagen,Coca-Cola Zero werde aus dem Sortiment genommen. Dies ist falsch,Coca-Cola Zero Sugar bleibt. Fakt ist: Coca-Cola in Australien hatteletzte Woche in einer Pressemitteilung die Einführung von "Coca-ColaNo Sugar" angekündigt.Coca-Cola No Sugar, in einigen Märkten auch Coca-Cola Zero Sugargenannt, wird derzeit auf der ganzen Welt eingeführt. Das Getränkenthält nach wie vor keinen Zucker. Dank verbesserter Rezepturschmeckt es jedoch noch mehr wie die klassische Coca-Cola.In Deutschland hatte Coca-Cola die neue Coca-Cola Zero Sugarbereits im Dezember 2016 auf den Markt gebracht. Die erfolgreicheEinführung begleitet das Unternehmen derzeit mit einer großangelegten Marketingkampagne. Seit dem Start verzeichnet der Absatzvon Coca-Cola Zero Sugar in Deutschland zweistellige Zuwachsraten.Pressekontakt:Stefanie EffnerT +49(0) 30 22 606 9800F +49(0) 30 22 606 9110presse@coca-cola-gmbh.dewww.coca-cola-deutschland.deOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell