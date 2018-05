Richtiger Einsatz von Rollatoren ist entscheidend

Berlin (ots) - Rollatoren können helfen, sicherer zu gehen. Einfalscher Einsatz birgt hingegen Risiken. Der neue kostenloseZQP-Ratgeber hilft beim richtigen Umgang mit der Gehhilfe.Rollatoren gehören zum Straßenbild in Deutschland. Schätzungsweisemehr als drei Millionen Exemplare sind heute bundesweit im Einsatz.Gerade viele ältere und pflegebedürftige Menschen nutzen sie, ummöglichst selbstständig zu sein - zu Hause, bei Spaziergängen oderbeim Einkaufen.Doch der Umgang mit Rollatoren ist nicht so einfach, wie häufiggedacht wird. Bei falscher Handhabung drohen Unfälle bis hin zufolgenschweren Stürzen. Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP)hat daher zusammen mit der Klinik für geriatrische Rehabilitation desRobert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart den neuen Ratgeber "Rollator -Tipps zum sicheren Umgang" entwickelt. Er soll dabei helfen, dierollenden Gehhilfen richtig zu nutzen."Fällt das Gehen nach einem Unfall, durch eine Erkrankung oder mitzunehmendem Alter immer schwerer, kann ein Rollator eine sinnvolleHilfe sein, um mobil zu bleiben. Es sollten aber einige grundlegendeDinge beachtet werden - angefangen bei der richtigen Auswahl bis zumsachgerechten Training. Mit diesem Ratgeber wollen wir einen Beitragdazu leisten, dass Menschen möglichst sicher mit ihrem Rollatorumgehen können", erklärt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender desZQP.Der neue ZQP-Ratgeber zeigt entsprechend, wann ein Rollatornützlich sein kann und was bei der Auswahl eines geeigneten Modellswichtig ist. Auch praktisches Zubehör wird vorgestellt. Da es wichtigist, den Rollator individuell auf den Nutzer einzustellen und dierichtige Köperhaltung einzunehmen, erhalten die Leser praktischeTipps, auf was dabei geachtet werden sollte. Hinzu kommen zahlreicheHinweise, wie sie konkrete Herausforderungen im alltäglichen Umgangmit den Gehhilfen meistern können: sei es beim Hinsetzen undAufstehen oder beim Überwinden von Hindernissen, zum Beispiel einerBordsteinkante. Auch das Ein- und Aussteigen mit dem Rollator aus demBus wird Schritt für Schritt erklärt. Darüber hinaus informiert derRatgeber zum Beispiel darüber, wie das Gerät funktionstüchtig bleibtund die Wohnung mit kleinen Tricks für eine barrierearme Nutzungumgestaltet werden kann.Die Gründe, einen Rollator anzuschaffen, sind sehr individuell.Daher sollte man sich bei der Entscheidung vom Hausarzt, einerPflegefachkraft oder einem Physiotherapeuten beraten lassen und einefachgerechte und individuelle Einweisung in Anspruch nehmen. DerRatgeber zeigt daher auch, wer beim sicheren Umgang mit Rollatorenhilft und was zu einem Training gehört.In Bewegung zu bleiben ist auch deswegen so wichtig, weileingeschränkte Mobilität ein erheblicher Risikofaktor fürPflegebedürftigkeit ist. "Körperliche Aktivitäten im Alltag könnendazu beitragen, Pflegebedürftigkeit vorzubeugen oder ihrFortschreiten zu verzögern. Spezielle Hilfsmittel wie ein Rollatorhelfen dabei - vorausgesetzt sie werden richtig benutzt", so Suhr.Die Informationen des Ratgebers sind qualitätsgesichert undunabhängig erarbeitet. Die Printausgabe kann kostenlos auf www.zqp.debestellt werden. Ebenso finden Besucher der Stiftungs-Webseite dortweitere kostenlose Informationsangebote für pflegebedürftigeMenschen, Angehörige und professionell Pflegende.Pressekontakt:Torben LenzTel: 030 275 93 95 - 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell