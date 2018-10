Richtige Summe, falsches Konto / Immobilienkäufer machte bei der Überweisung einen Fehler (FOTO)

Berlin (ots) -Das Recht bei notariellen Kaufverträgen ist stark formalisiert.Durch solche starren Regeln sollen alle Vertragsparteien geschütztwerden, zumal es ja häufig um erhebliche Summen geht. Doch einenkleinen Fehler hat die Justiz nach Information des Infodienstes Rechtund Steuern der LBS in einem konkreten Fall einem Erwerberzugestanden: Er hatte das falsche Konto erwischt. (OberlandesgerichtNürnberg, Aktenzeichen 15 W 1859/17)Der Fall: Eigentlich hätte der Käufer - wie üblich und auch hiervereinbart - die Kaufsumme auf das Anderkonto des zuständigen Notarsüberweisen müssen, der das Geld dann an den Verkäufer weitergeleitethätte. Stattdessen überwies er versehentlich die Summe direkt auf dasKonto des Verkäufers. Das mag zunächst nach einer bloßen Formalieklingen. Aber im konkreten Fall hätte es böse für den Erwerberausgehen können, denn der Notar beantragte wegen des fehlendenGeldeinganges die Löschung des Vorkaufsrechts. Der Käufer hätte seineAnsprüche verlieren können. Das Grundbuchamt weigerte sich jedoch,die Löschung zu vollziehen. Der Nichteingang auf das Anderkontobelege - für sich genommen - noch nicht abschließend dieNichtausübung des Vorkaufsrechts. Auch eine Beschwerde des Notars indieser Sache vor Gericht war nicht erfolgreich.Das Urteil: "Zahlt der Käufer vereinbarungswidrig statt auf dasAnderkonto eines Notars direkt an den Verkäufer, so tritt damitErfüllung ein", stellten die Oberlandesrichter fest. Das seizumindest dann der Fall, wenn eine anderweitige Zahlungsweise nichtvollständig und ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Solch eineDirektzahlung, so der Zivilsenat im Urteil, gebe schließlich "demVerkäufer nichts anderes als dasjenige, was ihm zusteht - nur eherals geschuldet". Deswegen könne man nicht von einer automatischenAuflösung des Vertrages durch eine derartige Fehlüberweisung reden.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell