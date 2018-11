Richtige Hustentechnik schont die Schleimhäute

Baierbrunn (ots) - In der kalten Jahreszeit ist Husten oft einzäher und lästiger Begleiter. Damit er schneller wieder vergeht, rätLungenfacharzt Dr. Michael Barczok aus Ulm im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" zu einer schonenden Hustentechnik. Denn jederAtemzug strapaziere die ohnehin angeschlagenen Schleimhäutezusätzlich. "Der Husten unterhält den Husten." Die Atemstöße beimHusten erzeugen ein Vakuum, das die Schleimhäute mit Wuchtaufeinanderprallen lässt. Barczok empfiehlt deshalb, mitaufgepusteten Wangen in die Faust oder die Ellenbeuge zu husten.Dadurch bleibe eine kleine Luftreserve erhalten, die sich wie einPolster auf die Atemwege lege. Das hilft, die Schleimhäute zuschonen.Welche Mittel einen Hustenreiz lindern oder das abhustenerleichtern, erklären Experten in der aktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell