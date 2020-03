Richtig und notwendig: Die GroKo will Unternehmen unter die Arme greifen, die von der Corona-Krise gebeutelt werden/Leitartikel von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Wenn die kurzatmigen Börsen verrücktspielen und dieAktienkurse wegen der Corona-Krise auf Talfahrt schicken, dann ist es gut, dasssich die Bundesregierung davon nicht anstecken lässt. Die Spitzen derschwarz-roten GroKo haben sich, vergleichsweise unaufgeregt, auf einMaßnahmenpaket zur Stützung von Unternehmen verständigt, die von denAuswirkungen des ungehemmt um sich greifenden Virus gebeutelt werden. Einverbessertes Kurzarbeitergeld hier und Liquiditätshilfen da. Das klingt zwarnicht spektakulär und ist, was die Höhe der Fördermittel betrifft, nicht sehrambitioniert, doch richtig und notwendig ist es trotzdem. Das Signal lautet:Berlin will verhindern, dass das Corona-Virus die gesamte Wirtschaft infiziert.Getreu dem Sprichwort, wer rasch hilft, hilft doppelt, hat Bayern gesternbereits Nägel mit Köpfen gemacht. Der Bürgschaftsrahmen für Unternehmen imFreistaat wird kräftig erhöht. Damit soll richtigerweise verhindert werden, dassFirmen ins Trudeln oder gar in die Insolvenz geraten, wenn Lieferketten reißen,wenn Absatzmärkte verschlossen sind, wenn Mitarbeiter wegen der Lungenkrankheitzu Hause bleiben müssen. Man wünschte sich ein solches Tempo auch im Bund. InBerlin wird derzeit allerdings noch heftig um die wichtigen Details der neuenRegelungen gerungen. Doch vielleicht kann die Corona-Herausforderung sogar alseine Art Katalysator, als Beschleuniger von lange brachliegenden Reformen undverschleppten Entwicklungen wirken. Das winzige Virus erhöht zumindest den Druckdarauf, Unternehmenssteuern zu vereinfachen, Bürokratie wirklich abzubauen,Planungen für Infrastrukturprojekte, Straßen, Schienen, Wasserwege und imDigitalbereich zu beschleunigen. Nach fast zehn Jahren sprudelnderSteuereinnahmen und milliardenschwerer Zusatzgewinne des Staates wegen derNiedrigzinsen am Kapitalmarkt scheitert es jedenfalls nicht am Geld. Voraufgeblähten Konjunkturprogrammen ist jedoch zu warnen. Die Erfahrung dervergangenen Jahre lehrt, dass viele Milliarden Euro gar nicht verplant undverbaut werden konnten, weil es an Kapazitäten, etwa in der Bauwirtschaft,fehlte. Die Corona-Krise legt jedoch zugleich brutal bloß, dass ein nur aufKostensenkung und Effizienz getrimmtes Gesundheitssystem an seine Grenzen stößt.Obendrein ist das hoch entwickelte Deutschland in einer Weise von Importen anMedikamenten und Hilfsmitteln aus China oder Indien abhängig, dass einem angstund bange werden kann. Globalisierung und Kostensenkung gut und schön, doch fürlebensnotwendige Dinge besteht auch eine staatliche Fürsorgepflicht. Dazugehört, dass es leistungsfähige Krankenhäuser, möglichst in öffentlicher Hand,in der Fläche geben muss. An dieser Stelle brutal den Rotstift anzusetzen, wiein den vergangenen Jahren in vielen Landkreisen geschehen, war falsch. Und ganznebenbei: Dass ein Supermarktkonzern erst Desinfektionsmittel horten und nun aufden Markt werfen kann, während es in Kliniken und bei Ärzten fehlt, ist einUnding. Dass sich die GroKo jetzt auch dazu bekannt hat, besonders betroffene,etwa kranke Flüchtlingskinder in überschaubarer Zahl aus den unmenschlichenLagern in Griechenland zu holen, ist ein beachtenswertes Zeichen vonMenschlichkeit. Grünen-Chef Robert Habeck wurde für einen solchen Vorstoß voreinem Vierteljahr übrigens noch verhöhnt. Doch anders als vor knapp fünf Jahrenbleibt die EU-Außengrenze geschlossen. Auch wenn es vermutlich weiter hässlicheBilder geben wird, weil Erdogan syrische Flüchtlinge an die Grenze zuGriechenland treiben lässt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4541853OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell