Richtig trinken bei Hitze / Mineralstoffe wichtig: Natrium gleicht Flüssigkeitshaushalt aus

Bei hohen Temperaturen ist es wichtig, fürausreichend Flüssigkeit zu sorgen. Denn wer bei Hitze körperlichaktiv ist, kann bis zu zwei Liter pro Stunde ausschwitzen. Selbstbeim sommerlichen Spaziergang oder beim Sonnenbaden geht über dieHaut unbemerkt Flüssigkeit verloren. Mindestens zwei Liter Wasser proTag braucht man jetzt, um die Verluste zu ersetzen, bei körperlicherAnstrengung kann es deutlich mehr sein.Entscheidend ist jedoch nicht nur, wie viel, sondern auch was mantrinkt. Mit dem Schweiß gehen Mineralstoffe verloren: neben Kaliumund geringen Mengen anderer Mineralstoffe vor allem Natrium. Studienzeigen, dass Getränke mit Natrium für einen schnelleren Ausgleich derFlüssigkeitsbilanz sorgen, da Natrium Wasser im Körper bindet. Geradebei Hitze sind mineralstoffreiche Mineral- und Heilwässer mitausreichend Natrium ideal. Sie ersetzen nicht nur Flüssigkeit,sondern auch die ausgeschwitzten Mineralstoffe und sorgen dafür, dassder Wasserhaushalt schnell wieder ins Lot kommt.Bei großer Hitze oder beim Sport kann man bis zu drei Liter proStunde ausschwitzen. Jeder Liter Schweiß enthält etwa ein GrammNatrium - deshalb schmeckt Schweiß salzig. Löscht man den Durst dannnur mit natriumarmen Getränken, kann es zu einem Natriummangelkommen. Mögliche Folgen sind geringere Leistungsfähigkeit,Muskelkrämpfe, Nieren- und Kreislaufprobleme.Gut zu wissen: Natrium und BlutdruckNicht jeder Mensch reagiert empfindlich auf Salz (Natriumchlorid).Nur 10-20 Prozent der Menschen mit normalem Blutdruck und 30-50Prozent derer mit erhöhtem Blutdruck gelten als salzempfindlich. Sokönnen auch Menschen mit erhöhtem Blutdruck durchaus natriumhaltigeWässer trinken. Zumal in den meisten Heilwässern Natrium nicht alsKochsalz vorkommt, sondern an Hydrogencarbonat gebunden ist. UndNatrium-Hydrogencarbonat-haltige Wässer erhöhen den Blutdruck nicht,wie Studien zeigen.Wie viel Natrium ein Wasser enthält, zeigt das Flaschenetikett.Weitere Informationen unter www.heilwasser.com.