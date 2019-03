Richtig fasten - Warum das Trinken dabei so wichtig ist (AUDIO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fasten ist en vogue, nicht nur in der offiziellen Fastenzeit:Viele möchten sich innerlich reinigen und aufs Wesentliche besinnenund dabei vielleicht ein bisschen abspecken. Doch wie macht man dasrichtig und warum ist das Trinken dabei so wichtig? Oliver Heinzeberichtet.Sprecher: Richtiges Fasten sollte immer gut geplant werden, sagtder Leiter der Deutschen Fastenakademie in Bad Homburg AndreaChiappa:O-Ton 1 (Andrea Chiappa, 0:26 Min.): "Also wichtig ist, dass mansich bewusst dazu entscheidet und langsam einsteigt. Mindestens miteinem Entlastungstag, besser sind zwei Entlastungstage. Und beidieser Reduktionsphase, wo man dann langsam ins Fasten hineinsteigt,lässt man Genussmittel weg, vor allen Dingen Kaffee. Wichtig ist auchdann, dass man sich viel Zeit gönnt während dem Fasten, sich täglichbewegt und auch an das Trinken denkt."Sprecher: Mindestens zwei Liter täglich sind hier empfehlenswert -zum Beispiel Gemüsebrühen, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte,Kräutertees und Wasser natürlich:O-Ton 2 (Andrea Chiappa, 0:28 Min.): "Ideal sind Mineralwässer undauch Heilwässer. Heilwässer beispielsweise mit viel Hydrogencarbonatkönnen zur Neutralisierung der Säuren eingesetzt werden, die ja beimFasten vermehrt entstehen und die Befindlichkeit stören. Auch einunruhiger Magen, der beispielsweise zu Sodbrennen neigt, kann mitHydrogencarbonat-reichen Heilwässern gut besänftigt werden. Sieliefern auch sehr viele Mineralstoffe, die den Stoffwechselunterstützen."Sprecher: Wer bisher noch keine Erfahrungen mit Fasten undHeilwässern gemacht hat, dem empfiehlt Andrea Chiappa übrigensfolgende Herangehensweise:O-Ton 3 (Andrea Chiappa, 0:28 Min.): "Also der Erstfaster, der daszum ersten Mal macht, ist gut beraten, das im Urlaub zu machen, dasser genug Zeit zum Bewegen, Entspannen und für die gesamte Planung undDurchführung hat. Da ist die Webseite der Fastenakademie,fastenakdemie.de, sehr hilfreich im Finden von Fastenkursangebotenund Fastenhäusern. Und Infos und praktische Tipps zu Heilwässerfindet sich beim Heilwasser-Ratgeber: heilwasser-ratgeber.de."Abmoderationsvorschlag:Wem das jetzt alles zu schnell ging, hier noch einmal die beidenWebsites: www.fastenakademie.de für Fastentipps undwww.heilwasser-ratgeber.de für Informationen rund ums ThemaHeilwässer.Pressekontakt:Informationsbüro HeilwasserBerliner Freiheit 1653111 Bonnpresse@heilwasser.comwww.heilwasser.comwww.heilwasser-ratgeber.deAnsprechpartner:Dipl. oec. troph. Corinna Dürr (Fachinfo, Texte) Tel.: 0228/360 29120Anke Gebhardt-Pielen (Redaktionskontakt), Tel.: 02225/888 67 91Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuell