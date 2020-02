Richtig abschalten: Pause ohne Smartphone (AUDIO)

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Bei der Arbeit kann es schon malstressig werden: Das Telefon klingelt, der Boss ruft zum Meeting und dieungelesenen E-Mails schmoren im Posteingang, während wir versuchen, denÜberblick zu behalten. Wie wir das schaffen und dabei gesund bleiben, verrätIhnen Petra Terdenge:Sprecherin: Wenn wir unseren Job gut erledigen wollen, müssen wir unskonzentrieren. Doch das schaffen wir langfristig nur, wenn wir regelmäßig Pauseneinlegen. Dabei sollten wir auf unser Smartphone verzichten, sagt BettinaRackow-Freitag von der Apotheken Umschau:O-Ton Bettina Rackow-Freitag 19 sec."Eins ist ganz klar: Handy-Zeit ist keine echte Pause. Man kann sich gar nichterholen, der Kopf schaltet nicht ab. Wir brauchen ungefähr acht bis zehnMinuten, damit wir wieder konzentriert weiterarbeiten können und uns einfacheinmal gedanklich ausklinken."Sprecherin: Nach der Pause können wir wieder durchstarten. Eine gute Planunghilft dabei:O-Ton Bettina Rackow-Freitag 12 sec."Da gehört natürlich auch dazu, die Uhr im Blick zu behalten. EinePrioritätenliste kann sehr helfen und dass man die unangenehmen Aufgaben immergleich am Anfang abarbeitet."Sprecherin: Zum Glück gibt es neben der Arbeit noch das Privatleben. Dochmanchmal scheinen die Grenzen zu verwischen. Wie schaffen wir eine klareAbgrenzung?O-Ton Bettina Rackow-Freitag 21 sec."Vielen gelingt das ganz schwer. Sie nehmen selbst in den Urlaub ihr Smartphonemit und sind online. Doch wir brauchen die Abgrenzung, die innere Abgrenzung, umuns zu erholen. Und ob Achtsamkeitsverfahren, Meditation, Hobbys wie Sport oderMusik dabei nützlich sind, das muss jeder für sich herausfinden, was am bestenhilft."Im Gesetz ist die Trennung von Arbeit und Privatem ganz klar geregelt, schreibtdie Apotheken Umschau. Zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn müssen elf Stundenliegen. So viel Zeit brauchen wir, um uns zu erholen und langfristig gesund imJob zu bleiben.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4521744OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell