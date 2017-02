Richtig abnehmen - Neue Studie zeigt, wie es am besten geht! (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gesünder ernähren, mehr Sport machen, ein paar Kilo abnehmen: Dashaben sich zu Beginn des neuen Jahres ja wieder mal vielevorgenommen. Worauf es dabei besonders ankommt, um am Ende auchwirklich erfolgreich zu sein, zeigt eine frisch veröffentlichteSport- und Ernährungs-Studie zum Abnehmen. Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Drei Monate lang regelmäßig für einen zehn Kilometerlangen Stadtlauf trainieren: Das mussten 84 leicht übergewichtigeFreizeitsportler im Alter von 38 bis 53 Jahren für die neueAbnehm-Studie.O-Ton 1 (Prof. Dr. Kuno Hottenrott, 0:25 Min.): "Die Teilnehmerhaben wir dann in vier Gruppen eingeteilt: Im ersten Schritt habenwir die Gesamtgruppe in eine Fastengruppe und eine Nicht-Fastengruppeunterteilt. Im zweiten Schritt erhielten die Teilnehmer der beidenGruppen in einem doppelt-verblindeten Verfahren entweder einPlacebopräparat oder ein Basenpräparat. Das Trainingsprogramm war inallen Gruppen identisch. Die beiden Fastengruppen haben pro Wocheanfangs einen Fastentag und dann nach sechs Wochen zwei Fastentagepro Woche durchgeführt."Sprecherin: Sagt Prof. Kuno Hottenrott, Leiter des Instituts fürLeistungsdiagnostik und Gesundheitsförderung an derMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, und erklärt, bei welcherTeilnehmergruppe die Pfunde so richtig gepurzelt sind:O-Ton 2 (Prof. Dr. Kuno Hottenrott, 0:27 Min.): "Am meistenGewicht verliert man, wenn man kontinuierlich Sport treibt, sichgesund ernährt, ab und zu fastet und zusätzlich basischeMineralstoffe einnimmt. In unserer Studie haben wir Basica Direktverwendet. In dem Fall hatten die Teilnehmer am Ende im Mittel 8,3Kilogramm nach zwölf Wochen verloren. Die dagegen nur Sport gemachthaben, also ohne zu fasten, ohne zusätzlich Mineralstoffe zu nehmen,kamen im Mittel nur auf 3,4 Kilogramm. Das ist ein signifikanterUnterschied von über fünf Kilogramm."Sprecherin: Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum basischeMineralstoffe neben Sport, gesundem Essen und Fasten so gut helfen,noch mehr Gewicht zu verlieren? Ganz einfach:O-Ton 3 (Prof. Dr. Kuno Hottenrott, 0:21 Min.): "Durch denverstärkten Abbau von Fett werden vermehrt Ketosäuren gebildet. Unddieser Säureüberschuss belastet den weiteren Stoffwechsel und kannden Fettabbau damit verlangsamen. Um die anfallende Säure dannauszugleichen, werden zusätzliche basische Mineralstoffe zumtäglichen Ausgleich benötigt - und die sind enorm wichtig, wie wir inunserer aktuellen Studie auch nachweisen konnten."Abmoderationsvorschlag:Sie haben es gehört: Richtig viel abnehmen geht nur, wenn Sieregelmäßig Sport treiben, sich gesund ernähren, gelegentlich fastenund mithilfe von basischen Mineralstoffen. Viel Erfolg dabei!ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHAndrea BeringerLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 089-99 65 53-138E-Mail: Beringer.Andrea@protina.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell