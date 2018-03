Richtgeschwindigkeit: Rasen oder reisen? / Wer schneller als 130 Kilometer pro Stunde fährt, riskiert bei Unfall Mitschuld (FOTO)

Coburg (ots) -Tipps für den AlltagBlinker setzen, Gas geben und mit 200 Stundenkilometern überholen:auf vielen deutschen Autobahnen kein Problem. Wer fährt, willschließlich ankommen und das möglichst schnell. Also freie Fahrt fürfreie Bürger? Immerhin gibt es viele deutsche Autobahnen, auf denenkein Schild die Geschwindigkeit vorschreibt.Doch einfach Gas zu geben, birgt durchaus Tücken. Auf Autobahnenund autobahnähnlichen Straßen gilt, wie die HUK-COBURG mitteilt, eineRichtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern - egal, ob dies durchdas entsprechende Verkehrszeichen angezeigt wird oder nicht. Werdeutlich schneller fährt, begeht zwar weder eine Straftat noch eineOrdnungswidrigkeit, doch passiert ein Unfall, droht dem Fahrer meisteine Mithaftung von bis zu 30 Prozent. Grund: Wegen der hohenGeschwindigkeit erhöht sich die vom Auto ausgehende Betriebsgefahr.Wer muss was beweisen?Der Autofahrer, den sich die Rechtsprechung wünscht, hält sich andie Richtgeschwindigkeit. Dies gilt besonders für Nachtfahrten. Fährtjemand schneller und es kommt zum Unfall, liegt die Beweislast beimSchnellfahrer: Er muss beweisen, dass die Karambolage auch passiertwäre, wenn er sich an die Richtgeschwindigkeit gehalten hätte. Kanner das nicht, trifft ihn nach gängiger Rechtsauffassung automatischein Teil der Schuld. Welche Umstände zum Unfall führten, spielt dabeikeine Rolle.Bei Autobahnunfällen - speziell beim Fahrspurwechsel von rechtsnach links - ist die Richtgeschwindigkeit besonders häufig ein Thema.Pressekontakt:Karin BenningTel.: 09561/96-2084E-Mail: karin.benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell