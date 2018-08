Richtfest für Newsroom bei ARD-aktuell in Hamburg

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 16.08.2018 16:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Richtfest bei ARD-aktuell: Der Rohbau für den künftigengemeinsamen Newsroom von Tagesschau, Tagesthemen, tagesschau24 undtagesschau.de ist fertig. Seit Donnerstag (16. August) weht derRichtkranz über der Baustelle beim NDR in Hamburg-Lokstedt. In denkommenden Monaten stehen dort vor allem der Ausbau derIT-Infrastruktur, der Fernsehtechnik und des Gebäudeinneren auf demProgramm. Der Zeitplan sieht vor, dass die Redaktion das neueNachrichtenhaus im Laufe des Jahres 2019 in Betrieb nehmen wird.NDR Intendant Lutz Marmor: "Wir möchten auch in Zukunft die Nr. 1unter Deutschlands Fernsehnachrichten sein. Dafür schaffen wir dieVoraussetzungen. Die Finanzierung durch alleARD-Landesrundfunkanstalten ist ein starkes Bekenntnis zumNachrichtenstandort Hamburg."Dr. Kai Gniffke, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Wir freuen unssehr auf den künftigen Newsroom. Er wird die redaktionelleKommunikation noch einmal spürbar erleichtern und die Arbeit an denverschiedenen Formaten und für unterschiedliche Ausspielwege deutlichenger verzahnen. Das ist ein Gewinn für alle, die unsere Angebotenutzen - egal ob sie bei der Information auf Tagesschau, Tagesthemen,tagesschau24 oder tagesschau.de setzen."Eingeladen waren, neben Vertreterinnen und Vertretern der ARD undder NDR Gremien, wie bei Richtfesten üblich vor allem diebauausführenden Firmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vonARD-aktuell, die künftig in dem Gebäude arbeiten werden.Der Neubau für das Nachrichtenhaus schließt unmittelbar an dasbestehende Haus an, in dem neben ARD-aktuell auch zwei NDRFernseh-Programmbereiche untergebracht sind - Fiktion undUnterhaltung sowie Sport. Der Anbau wurde, wie bereits das 1999 inBetrieb genommene Bestandsgebäude, vom Braunschweiger Architekturbürostruhkarchitekten entworfen.Aus gebäudetechnischer Sicht weist das Neubauprojekt im Vergleichzu anderen Rundfunk-Bauvorhaben eine eher geringe Komplexität auf.Insbesondere ist darin kein Studio vorgesehen - das Studio, aus demu. a. Tagesschau, Tagesthemen und tagesschau24 kommen, bleibt anseinem Platz. Vom Anbau aus ist es hervorragend erreichbar. DieVersorgung des Newsroom mit Energie, Wasser und IT-Leitungen istunkompliziert herzustellen: Das neue Haus wird dazu an das bestehendeRedaktionsgebäude angedockt.Das Gebäude wird eine Nutzfläche von 1996 Quadratmetern aufweisen.Der NDR kalkuliert mit einem Investitionsvolumen für denErweiterungsbau von insgesamt rund 13,7 Millionen Euro. In dieserKalkulation sind bereits Kostensteigerungen durch die aktuelleMarktentwicklung auf dem Bausektor abgebildet.Neben der Chance für ARD-aktuell, Arbeitsweisen und Strukturen zuoptimieren, ermöglicht der Neubau dem NDR ein weiteresNachrichtenprojekt. ARD-aktuell wird die bislang genutztenBüroflächen zum größten Teil räumen. Der NDR plant, in den freiwerdenden Räumen einen gemeinsamen Standort für seine zentralenNachrichtenangebote im Hörfunk, im Fernsehen und in Onlinemedieneinzurichten. Ab dem Jahr 2020 sollen dort in crossmedialerZusammenarbeit vor allem Kurznachrichten sowie Berichte undReportagen aus und für Norddeutschland entstehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationMartin Gartzkepresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell