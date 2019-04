Bonn (ots) - Das Gebäude soll künftig eine barrierefreieKindertagesstätte für rund 100 Kinder beherbergen. Der BLB NRW bautfür das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz undDienstleistungen der Bundeswehr.Mit dem Neubau der barrierefreien Kindertagesstätte"Regenbogenhaus" errichtet der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung Köln für das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutzund Dienstleistungen der Bundeswehr eine ganztägigeBetreuungseinrichtung mit der Möglichkeit zur Inklusion für 100Kinder im Alter bis sechs Jahren. Die Gesamtbaukosten - inklusiveAbbruch des Altbaus - belaufen sich auf rund 5 Mio. Euro. Der BLB NRWführt die Arbeiten im Auftrag des Bundesministeriums derVerteidigung, vertreten durch die Oberfinanzdirektion NRW, aus.Der nicht unterkellerte, zweigeschossige Flachdachbau inBetonskelettbauweise weist eine Nutzfläche von ca. 1.135 m² auf undbefindet sich außerhalb des abgesicherten, militärischen Bereichs.Die Bestandskita - einschließlich der Außenanlagen - bleibt bis zurFertigstellung des Neubaus in Betrieb. Nach dem Einzug in die neuenKita-Räumlichkeiten erfolgen der Abbruch der Bestandskita sowie dieRenaturierung des Außengeländes. "Wir sind sehr zuversichtlich, dassdie gesamte Baumaßnahme - die Errichtung des Neubaus, der Abbruch desBestandsgebäudes und die Renaturierung des Außengeländes - bis April2020 umgesetzt wird", so Elisabeth Wallrath, Leiterin derNiederlassung Köln und Geschäftsbereichsleiterin Bundesbau des BLBNRW.Barbara Wießalla, zuständige Abteilungsleiterin Infrastruktur,Umweltschutz und Dienstleistungen im Bundesministerium derVerteidigung, betont: "Eine tragfähige Balance von Familie und Dienstist eine Schlüsselkompetenz für die Bundeswehr als attraktiverArbeitgeber, auch im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Mit der neuen Kindertagesstätte Regenbogenhaus schaffenwir einen geborgenen Ort für Kreativität, Neugierde, Träume,Ausgelassenheit, Mut und vielem mehr. Dies gibt unserem Nachwuchseinen guten Start auf dem Weg in die Zukunft."Einsatz regenerativer Energie im Sinne des KlimaschutzesEine Besonderheit bei der technischen Projektrealisierung istneben der Fußbodenheizung und einer Be- und Entlüftungsanlagen mitWärmerückgewinnung die Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.Die in der Planung vorgesehene Photovoltaikanlage mit einerLeistung von ca. 40,5 kWp wird mit entsprechender Aufständerung insüdlicher Richtung auf dem Dach des Neubaus errichtet. DieAufständerung der Anlage ist dabei so gewählt worden, dass dieDachfläche im Nachgang noch mit einer Dachbegrünung versehen wird.Die Photovoltaikanlage bietet die Möglichkeit der Stromerzeugung,ohne dabei CO2-Emmisionen zu produzieren. Andere Energiearten wie Ölund Kohle können eingespart werden. Entstehende Geruchsbelästigungenund Schadstoffe in der Luft können somit vermieden werden.Pressekontakt:Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW KölnPresse und KommunikationFrank BuchDipl.-Ing. (FH)Domstr. 55-7350668 KölnTelefon: +049 221 35660-282E-Mail: frank.buch@blb.nrw.deInternet: www.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell