Richtfest an der Klima Arena in Sinsheim vollzogen (FOTO)

Sinsheim (ots) -Neun Monate nach dem Spatenstich wurde an der Klima Arena inSinsheim bei Heidelberg am 12. Juli 2018 das Richtfest gefeiert. Esist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung, die fürSeptember 2019 vorgesehen ist. "Wir schaffen hier einen Ort, der sichinnovativ, interaktiv und inspirierend den Themen Klimawandel,Erneuerbare Energien und Mobilität zuwendet", sagte Alfred Ehrhardvon der Klimastiftung für Bürger, dem Träger der Klima Arena. "Hierwächst ein imposantes Gebäude heran, dass sich mit dem wichtigstenThema unserer Zeit beschäftigen wird. Denn der Klimawandel ist zueiner der ganz großen Herausforderungen für die Menschheit geworden",erklärte Dietmar Hopp, Mitbegründer des Softwareunternehmens SAP,dessen Stiftung die Klimastiftung für Bürger gegründet hat und beiden Investitionen für den Bau in Höhe von rund 40 Millionen Eurounterstützt.Die Erstellung des Gebäudes erfolgt nach vorbildlichen Prinzipien.Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen hat das Gebäudebereits mit einem Vorzertifikat in Platin ausgezeichnet. Auf dem 2,6Hektar großen Gelände entsteht die Klima Arena als Plusenergiehausmit einer Nutzfläche von 4000 Quadratmetern. Geheizt wird es miteiner Sole/Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Luftkollektoren. ZurSpeicherung der Wärme aus den Luftkollektoren gibt es einenunterirdischen Eisspeicher. Das Eis wird auch für Kühlzwecke genutzt.Außerdem ist eine Verdunstungskühlung vorgesehen. Regenwasser wird inzwei Zisternen sowie in einem Retentionsbecken aufgefangen. EineSolarthermie-Anlage ist für die Erzeugung von Heizwasser für dieKüche gedacht. Drei Photovoltaikanlagen werden auf dem Dach, an derFassade und auf dem Parkdeck installiert.Die Klima Arena soll die Besucher - in der Planung wird vonjährlich 90.000 Besuchern ausgegangen - für einen nachhaltigen Umgangmit der Umwelt sensibilisieren und Perspektiven für das eigeneverantwortungsvolle Handeln aufzeigen. Sie soll mit ihrenAusstellungen und ihrer großzügigen Außenanlage gezielt auch Kinderund künftige Generationen ansprechen. "Es bedarf eines Orts wie derKlima Arena, an dem man sich die Grundlagen des Klimawandelsspielerisch erschließen kann und an dem die Zusammenhänge zwischenglobalen Phänomenen und lokalen Wetterlagen visualisiert undbegreifbar werden", sagte Christian Ledig, Vorstand der Klimastiftungfür Bürger, der sich schon seit einigen Jahren mit der Vermittlungvon Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Schulen beschäftigt.Die Festrede beim Richtfest hielt Prof. Mojib Latif, Leiter derForschungseinheit Maritime Meteorologie am GEOMAR Helmholtz-Zentrumfür Ozeanforschung Kiel. Er lobte das Projekt und das großeEngagement der Klimastiftung und des Stifters Dietmar Hopp. "DenBegriff Arena verbindet man Kampf, mit Gladiatoren, wie im alten Rom.Arena bedeutet nun, dass wir für etwas kämpfen", sagte Latif. "Nurwenn die Zivilgesellschaft, was von unten macht, wird etwasgeschehen. Informationen zum Thema zu liefern, sei enorm wichtig",erklärte der renommierte Experte, der dafür plädiert, dieHerausforderung des Klimaschutzes mit Optimismus anzugehen: "MeinMotto lautet: Klimaschutz macht Spaß."Die Klima Arena in Sinsheim ist ein Inspirationsort fürKlimaschutz und für den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Sieschafft Aufmerksamkeit für die Themen rund um den Klimawandel und diedamit zusammenhängenden Herausforderungen.Die Klima Arena richtet sich gleichermaßen an Neugierige undKenner, an Jung und Alt, an Einzelne und Gruppen. Ein besonderesAugenmerk gilt Schulklassen, die sich an diesem außerschulischenLernort informieren und Lösungsansätze entdecken können. Neben derzentralen Ausstellungsfläche in der Klima Arena erleben die Besuchereinen Natur- und Erholungsbereich in der großzügigen Außenfläche. DieEröffnung ist für September 2019 geplant.Träger der Klima Arena ist die Klimastiftung für Bürger. Gegründetwurde die Klimastiftung für Bürger von der Dietmar Hopp Stiftung.