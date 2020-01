Richterbund fordert schärferes Anti-Terror-Strafrecht

Düsseldorf (ots) - Angesichts möglicher neuer Terrorgefahren auch in Deutschlanddurch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat derVorsitzende des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, die Bundesregierungaufgefordert, Lücken im Anti-Terror-Strafrecht zu schließen. "Wer eineterroristische Vereinigung unterstützt, kann heute unter Umständen nicht dafürbestraft werden", sagte Rebehn der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag)."Hat jemand zum Beispiel für den IS Geld gesammelt oder Waffen beschafft, istdas nur dann strafbar, wenn das Geld oder die Waffenlieferung die Terroristentatsächlich erreicht." Das sei bei Terrorvereinigungen in Krisenländernwie Syrien aber schwer und bisweilen gar nicht nachzuweisen. Eine lediglichversuchte Unterstützung terroristischer Vereinigungen sei bislang nichtstrafbar. "Diese Lücke gilt es zu schließen", forderte Rebehn. DerRichterbund-Vorsitzende plädierte zudem dafür, die Strafobergrenze im BereichTerrorismus von zehn auf 15 Jahre zu erhöhen. Das eröffne der Justiz größereSpielräume, um im Einzelfall abgestuft auf die Gefährlichkeit einerterroristischen Vereinigung und die Beteiligung der Mitglieder zu reagieren.Rebehn betonte: "Es geht hier um Organisationen, die sich Mord, Völkermord oderKriegsverbrechen zum Ziel gesetzt haben. Das sollte sich im Strafrahmenwiderspiegeln."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4484086OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell