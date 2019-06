Richterbund begrüßt Ernennung von Lambrecht zur Justizministerin

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Richterbund (DRB) begrüßt die Ernennung der hessischen SPD-Politikerin Christine Lambrecht zur neuen Bundesjustizministerin. "Mit Christine Lambrecht wechselt eine ausgewiesene Fachfrau mit langjähriger Erfahrung in der Rechtspolitik an die Spitze des Ministeriums", sagte der DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der "Bild-Zeitung" Donnerstagsausgabe). Er mahnte an, die neue Justizministerin müsse nun die im Koalitionsvertrag angekündigten Reformen zügig vorantreiben.

"Die Justiz wartet dringend auf straffere Vorschriften für den Strafprozess, die der Koalitionsvertrag versprochen hat", so Rebehn weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur