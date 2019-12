Richterbund: Google kooperiert - Facebook und Twitter nicht

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Richterbund attackiert Facebook und Twitter. "Eine aktuelle Auswertung der Zentralstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen zeigt, dass schärfere gesetzliche Pflichten für Facebook und Co. dringend geboten sind", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der "Bild am Sonntag". Während Google alle Anfragen beantwortet habe, hätten Facebook und Twitter nur in fünf Prozent aller Ermittlungsverfahren Auskunft zu Nutzerdaten gegeben, überwiegend aber auf den formellen Rechtsweg in die USA verwiesen.

Der ist in der Regel erfolglos.

Foto: über dts Nachrichtenagentur