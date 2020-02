Richinfo: Augen auf!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Richinfo, die im Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.02.2020, 15:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 22.85 CNY.

Unsere Analysten haben Richinfo nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Richinfo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 19,95 CNY. Damit liegt der letzte Schlusskurs (24,53 CNY) deutlich darüber (Unterschied +22,96 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (18,92 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+29,65 Prozent Abweichung). Die Richinfo-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die Richinfo-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,42 Prozent und liegt damit 1 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 1,42). Die Richinfo-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Richinfo. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.