Richemont verkauft Lederwarenmarke Lancel an Piquadro

GENF (dpa-AFX) - Der Luxusgüterkonzern Richemont hat die Lederwarenmarke Lancel an die italienische Piquadro Gruppe veräußert. Der Verkauf sei zum 2. Juni vollzogen worden und habe "keine wesentliche Auswirkungen auf die Bilanz", teilte Richemont am Montag in Genf mit.



Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht.

Bereits Mitte März hatte Richemont mitgeteilt, der Konzern stehe mit der Piquadro-Gruppe in Verhandlungen über den Verkauf der Marke. Lancel zählt wie Alfred Dunhill zum Lederwarengeschäft, das im Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von 780 Millionen Euro erwirtschaftet hatte. Für die Marke Lancel gibt Richemont keine detaillierten Umsatzzahlen bekannt. Konzernweit erzielte Richemont im vergangenen Jahr einen Umsatz von 11 Milliarden Euro./an/ra/AWP/tav