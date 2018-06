Richemont verkauft Lederwarenmarke Lancel nach Italien

Genf (awp) - Der Luxusgüterkonzern Richemont verkauft die Lederwarenmarke Lancel an die italienische Piquadro Gruppe. Der Verkauf sei per 2. Juni vollzogen worden und habe "keine wesentliche Auswirkungen auf die Bilanz", teilt Richemont am Montag mit. Weitere Angaben zu den Bedingungen der Transaktion werden in der Mitteilung nicht gemacht.

Bereits Mitte März hatte Richemont mitgeteilt, man stehe mit der Piquadro-Gruppe in Verhandlungen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten