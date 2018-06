Richemont nimmt Stammaktien von YNAP von der Börse

Genf (awp) - Der Genfer Luxusgüterkonzern Richemont vollzieht im Rahmen der Vollübernahme des italienischen Onlinehändlers Yoox Net-a-Porter (YNAP) den nächsten Schritt. Richemont wird wie ursprünglich vorgesehen am heutigen Mittwoch die Stammaktien von YNAP über ein Delisting von der Börse in Mailand nehmen, wie es in der Mitteilung dazu heisst.

Richemont besass bereits die Hälfte an YNAP und hat im Januar für die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten