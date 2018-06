Richemont nimmt Stammaktien von YNAP von der Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

GENF (dpa-AFX) - Der Genfer Luxusgüterkonzern Richemont vollzieht im Rahmen der Vollübernahme des italienischen Onlinehändlers Yoox Net-a-Porter (YNAP) den nächsten Schritt.



Richemont wird wie ursprünglich vorgesehen an diesem Mittwoch die Stammaktien von YNAP über ein Delisting von der Börse in Mailand nehmen, wie es in der Mitteilung dazu heißt.

Richemont besaß bereits die Hälfte an YNAP und hat im Januar für die restlichen Titel ein 2,5 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot lanciert. Bis Mitte Juni kam der Konzern so in den Besitz von mehr als 98 Prozent der YNAP-Anteile. Für die restlichen rund 1,6 Prozent ausstehenden Aktien hatte man ein Squeeze-out gestartet.

Mit der Transaktion will Richemont den in der Welt von Luxusuhren und Schmuck immer wichtigeren Online-Verkaufskanal für die eigenen "Maisons" stärken. Bereits im Jahr 2015 hatte der Konzern die Tochter Net-a-Porter mit dem eigenständigen italienischen Internet-Kleiderhändler Yoox zur YNAP verschmolzen. Richemont beteiligte sich seinerzeit mit 50 Prozent an der neu geschaffenen Gesellschaft./mk/kw/AWP/jha