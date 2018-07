Richardson Electronics: Was jetzt zu tun ist!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Richardson Electronics, die im Segment "Technologieverteiler" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 9,56 USD.Die Aussichten für Richardson Electronics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Richardson Electronics weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,51 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Semiconductors") von 2,13 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,38 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Weiterlesen...