Richard Straube

Als studierter Soziologe liegt Richard Straubes Spezialität im Aufspüren von Trends und Stimmungen. Denn mit seinem Studienschwerpunkt „Europäische und globale Studien“ erwarb Straube ein tiefes Verständnis für die Verflechtungen von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Journalismus, das nun die Grundlage seiner Anlageentscheidungen bildet.

Am Aktienmarkt setzt der Experte auf Value Investing: „Alle Versuche kurzzeitigen Trends oder spekulativen Modellen zu folgen, hatten stets nur kurzfristig Erfolg. Durch nüchterne Unternehmensanalysen und langfristig ausgerichtete Investitionen erziele ich wesentlich bessere Ergebnisse.“ Doch vor allem das Timing macht ihn so erfolgreich. Denn:

„Der Kurs einer Aktie leitet sich nicht aus der Bilanz ab, die ein Unternehmen vorlegt. Es kommt darauf an, was die Menschen daraus machen. Wie bei allen Märkten handelt es sich hier um eine „soziale“ Konstruktion.” Deshalb nutzt der Soziologe die Börsenpsychologie und die stimmungsgetriebenen Übertreibungen für sein Timing bei Ein- und Ausstieg in Value-Aktien.

