Richard S. Wright ist neuer Senior Vice President of Physical Production bei Constantin Film, Los Angeles

Richard S. Wright ist neuer Senior Vice President of Physical Production bei Constantin Film Development Inc., Los Angeles. In dieser Funktion wird er die Produktion der Film- und Fernsehproduktionen des Unternehmens beaufsichtigen und an die CFD Co-Presidents Martin Moszkowicz und Robert Kulzer berichten.Martin Moszkowicz, Vorstandvorsitzender der Constantin Film: "Wir freuen uns sehr, dass Richard zu uns nach Los Angeles kommt und unsere englischsprachigen Produktionen betreut. In seiner langen Karriere hat er mit einigen der größten Filmemacher der Welt zusammengearbeitet und dabei geholfen, eine unglaubliche Anzahl von Projekten zu leiten. Ich bin begeistert, dass er ein Teil unseres Teams sein wird, während wir mit einer aufregenden Reihe von Film- und Fernsehproduktionen vorankommen."Richard Wright: "Ich freue mich sehr, Teil des Constantin Film-Teams zu werden. Mit ihrer finanziellen Stärke, ihrer globalen Präsenz und ihrem breit gefächerten Angebot ist die Constantin Film gut aufgestellt, um die Herausforderungen des heutigen Film- und Fernsehmarktes zu meistern."Wright verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Film- und Fernsehbranche, davon zwei Jahrzehnte als Head of Production bei der früheren Independent-Firma Lakeshore Entertainment. Zu seinen Credits gehören das "Underworld"-Franchise, "Crank 1 & 2", "Peppermint", "Gamer", "The Dead Girl" und "Arlington Road". "Million Dollar Baby" mit Hilary Swank in der Hauptrolle (Regie: Clint Eastwood) gewann 2005 Oscars in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Schauspielerin und Bester Nebendarsteller. Zu Wrights weiteren Filmen gehören "The Gift" mit Cate Blanchett und Keanu Reeves in den Hauptrollen (Regie: Sam Rami), John Schlesingers "The Next Best Thing" mit Rupert Everett und Madonna in den Hauptrollen und der von Garry Marshall inszenierte "Runaway Bride" mit Richard Gere und Julia Roberts in den Hauptrollen.Wright hat Abschlüsse von der Brown University und der Universität von Grenoble, Frankreich.