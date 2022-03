Richard Kraus: Neue Wege der Mitarbeitergewinnung für Handwerksbetriebe

Limburg (ots) -Richard Kraus ist Gründer der Kraus Consulting GmbH aus Limburg an der Lahn und mittlerweile einer der führenden Experten im Bereich der Fachkräftegewinnung für die Handwerksbranche. Er hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche größere wie kleinere Handwerksbetriebe beraten und kennt die Branche wie kaum ein anderer.Immer mehr Handwerksbetriebe bekommen den Fachkräftemangel drastisch zu spüren. Qualifizierte Handwerker sind kaum auf der Suche nach offenen Stellen, der Nachwuchs ist in vielen Handwerksbranchen dünn gesät. Um sich den Herausforderungen der Zukunft stellen zu können, brauchen Handwerksbetriebe dringend frische Kräfte. Die Bemühungen, Bewerber zu finden, laufen aber leider oft ins Leere. Anzeigen auf Jobportalen oder das gute alte Zeitungsinserat sprechen heute niemanden mehr an. Auch aufwendig erstellte Karrierewebseiten bringen kaum Erfolg beim Recruiting, denn sie erreichen die Zielgruppe nicht da, wo sie sich aufhält. Richard Kraus, Geschäftsführer der Kraus Consulting GmbH und Experte für Mitarbeitergewinnung, hilft Handwerksunternehmen "aus der Klemme" - mit einer Strategie, die planbar und sicher zu vielen Bewerbungen führt.Recruiting und Social Media: Was Handwerksbetriebe beachten müssenNicht hoffen, sondern handeln, ist das Motto von Richard Kraus, der sich darauf spezialisiert hat, Handwerksbetriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern beim Recruiting mit seinem Fachwissen zu unterstützen. "Modernes Recruiting findet heute im Internet statt. Das unterschätzen viele Handwerksbetriebe allerdings. Manchmal stellen Betriebe einen Mitarbeiter einfach aufgrund seines Alters ab, um das Marketing zu übernehmen. Der Herr X ist jung und internetaffin, also wird ihm die Betreuung der Facebook-Seite anvertraut. Ein junger Bauleiter hat aber ganz andere Kompetenzen und möchte sich sicherlich auch darauf konzentrieren. Social-Media-Kanäle richtig zu nutzen, gehört aber in Profi-Hände!", erklärt der führende Experte im Bereich Mitarbeitergewinnung. Das Recruiting über Social Media muss also von Fachleuten durchgeführt werden, die wissen, wie sie die Kanäle effizient nutzen. Das hat nicht nur mit Technik und Marketing, sondern auch viel mit Psychologie zu tun.Das Team der Kraus Consulting GmbH kennt die Fehler, die Handwerksbetriebe im Internet begehenOft werden herkömmliche Methoden der Mitarbeitergewinnung einfach in die digitale Welt übertragen. Viele Handwerksbetriebe haben immer noch ein falsches Bild von Social Media und denken, die entsprechenden Portale eignen sich nur für die Kundengewinnung. Also stellen sie klassische Stellenausschreibungen ins Internet, in der Hoffnung, Bewerber zu finden. Das könnte sogar funktionieren, wenn wir es mit einem Arbeitsmarkt zu tun hätten, auf dem Fachkräfte händeringend suchen und aktiv das Internet nach freien Stellen durchforsten. Dieses Denken geht aber an der aktuellen Realität vorbei."Um Social Media als kraftvolles Instrument zu nutzen, müssen wir die Bedürfnisse der Zielgruppe verstehen", erklärt Richard Kraus. "Wir haben es mit einem nahezu leeren Markt zu tun - es gibt fast keine Handwerker, die aktiv auf der Suche nach einer neuen Aufgabe sind. Wir müssen daher strategisch vorgehen und die Personen erreichen, die erst beginnen, über einen Wechsel nachzudenken, wenn sie auf ihren Streifzügen durch ihre gewohnten Social-Media-Portale auf eine attraktive Arbeitgebermarke aufmerksam werden. Durch eine durchdachte Social-Media-Strategie gewinnen Handwerksbetriebe sogar Bewerber, die nicht wechseln wollen, weil sie bei ihrem alten Arbeitgeber unzufrieden sind, sondern Bewerber, die unbedingt in dieses Unternehmen eintreten wollen."Mit Sichtbarkeit Fachkräfte erreichen"Mitarbeitergewinnung ist ein Marathon, kein Sprint!", erklärt Richard Kraus. "Viele Agenturen versprechen den Betrieben, bestimmte Stellen innerhalb kürzester Zeit zu besetzen. Selbst, wenn das in manchen Fällen funktioniert, bekämpft die Maßnahme nur ein Symptom, aber nicht die Ursache." Betriebe mit über 50 Mitarbeitern müssen langfristig und nachhaltig denken. Es wird immer wieder offene Stellen geben, die es zu besetzen gilt. Daher ist es wichtig, dem Betrieb einen Namen in der Branche zu verschaffen.Sichtbarkeit im Internet ist dafür unverzichtbar. Auch Fingerspitzengefühl ist gefragt. So können qualifizierte Fachkräfte sich zuerst ohne eine bestimmte Absicht mit dem Unternehmen online vernetzen, weil das Unternehmen sich mit spannenden Neuigkeiten aus der Branche, hilfreichen Inhalten und einer bestimmten Firmenphilosophie positioniert. Auch die Bewerbungsprozesse müssen optimiert werden. Hier bietet die Kraus Consulting GmbH aus Limburg an der Lahn ein umfassendes Servicepaket, um die Kontakte nicht nur aufzubauen, sondern auch zu pflegen.Richard Kraus darüber, wie sich Menschen begeistert bei Menschen bewerben"Begehrte Fachkräfte befinden sich grundsätzlich in festen Arbeitsverhältnissen. Daher müssen wir in Zusammenarbeit mit den Betrieben zuerst eine Beziehung zu den Kandidaten aufbauen, an denen wir interessiert sind. Das erreichen wir durch Sichtbarkeit und Greifbarkeit. Betriebe müssen eine sympathische Persönlichkeit entwickeln, um dem Fachkräftemangel konstruktiv zu begegnen und viele qualifizierte Bewerbungen zu erhalten." Der Erfolg gibt Richard Kraus und seinem Team Recht - denn die Kraus Consulting GmbH bietet keine kurzfristige Personalvermittlung an, sie begeistert Menschen dafür, sich bei Menschen zu bewerben.