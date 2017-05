Richard David Precht prophezeit Ende der Massentierhaltung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Richard David Precht prophezeit ein Ende der Massentierhaltung. In 20 Jahren werde sich die Mehrheit der Menschen von Kunstfleisch ernähren, sagte der Philosoph und Autor beim "Zukunftsdialog Agrar & Ernährung" der "Zeit" und der "Agrarzeitung" in Berlin. Die technologische Entwicklung sei so "unfassbar schnell", außerdem sprächen ethische Argumente für diese Ernährungsform.

Nutztierhaltung sei "die große Sauerei der Menschheitsgeschichte". Kunstfleisch werde zudem deutlich günstiger sein. Die deutsche Politik und Agrarbranche verschlafe diese Entwicklung völlig, so Precht, das Silicon Valley werde wie in anderen Bereichen die Nase vorn haben: "Wir müssen diesen Umbruch schnell mitgestalten, sonst sehe ich für die deutschen Bauern schwarz." Precht weiter: "Ich würde mir von der Politik ein deutliches Investitionsvolumen wünschen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur