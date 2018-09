Mainz (ots) -Wie sieht es mit der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mannaus? Die MeToo-Debatte zeigt deutlich, wie spannungsreich dasVerhältnis zwischen den Geschlechtern heute noch ist. Wie also müssensich Mann und Frau in Zukunft zueinander verhalten? Das fragtGastgeber Richard David Precht in der ZDF- Sendung "Precht" amSonntag, 16. September 2018, 0.00 Uhr, die Philosophin undChefredakteurin des "Philosophie Magazins" Svenja Flaßpöhler, diesich aktuell mit ihrem Buch "Die potente Frau. Für eine neueWeiblichkeit" kritisch mit der MeToo-Debatte auseinandersetzt.Im Gespräch mit Richard David Precht verurteilt die Philosophinmännlichen Machtmissbrauch und männliche Gewalt gegen Frauen scharf.Doch sieht sie in der MeToo-Debatte auch die Gefahr, dass ein Dialogzwischen Mann und Frau, der gegenseitige Respekt und vor allem dieFreude am sich Entdecken nachhaltig gestört zu werden drohe.Flaßpöhler sagt provokant: "Wer eine Welt ohne Belästigung will, willin letzter Konsequenz eine Welt ohne Verführung."Was unterscheidet Frau und Mann wirklich, fragt Precht. WelcheRolle spielen Kultur und Evolution für die Rollenverteilung? Muss dieKörperlichkeit der Geschlechter überwunden werden, wie es dieamerikanische Philosophin und Feministin Judith Butler propagierthat? Oder sollte sie viel mehr noch bewusster gelebt werden? Undwelche Funktion haben Zweierbeziehung, Ehe und Kleinfamilie heutenoch?http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/prechtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell