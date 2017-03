Rib Software: Nach kurzem Ausrutscher wieder auf Kurs! Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Bei RIB Software gab es am 22.03. einen kleinen Ausrutscher, der ab sofort mit einer kräftigen Gegenreaktion gekontert wurde. Der Xetra-Schlusskurs lag nach einem Tagestief bei 11,44 Euro bereits wieder bei 11,76 Euro und damit über der Unterstützung bei 11,52 Euro. Die Meldung über einen starken Deal der 50%igen Tochtergesellschaft YTWO mit der kalifornischen CG Gruppe hatte einen starken Kursausschlag gebracht, der die Aktie wieder in die aussichtsreiche Region um 12,00 Euro brachte. Der charttechnische Widerstand liegt jetzt bei 12,22 Euro und es wird spannend, ob die Aktie diese Hürde jetzt nehmen kann.

Die Chartindikatoren sind nach oben geschnellt und wir sehen sehr gute Chancen für eine weitere positive Entwicklung. Die vorläufig am 10.02. präsentierten Zahlen zeigen den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte mit einer Steigerung von 19,1% auf 97,8 Mio. Euro und einen Gewinnsprung um 57,9% beim Ebitda auf 33,0 Mi. Euro. Die endgültigen Zahlen sind für den 31. März angekündigt. Jetzt wird es u.a. auf die Aussichten für das neue Geschäftsjahr ankommen und wenn es dafür am 31. März mindestens eine Bestätigung gibt, sollte es wieder in Richtung 13,00 Euro gehen.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.