Rib Software kooperiert mit Baustoffkonzern Saint-Gobain

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller Rib Software ist in Deutschland eine Kooperation mit dem französischen Baustoffkonzern Saint-Gobain eingegangen.



Mit Saint-Gobain Deutschland sei das Gemeinschaftsunternehmen SGTWO gegründet worden, wie Rib Software am Montagabend in Stuttgart mitteilte. Mit dem Angebot sollen die Kunden die Projektplanung und -ausführung effizienter gestalten können. Bei den Anlegern kam die Zusammenarbeit gut an. Die Aktien des SDax -Unternehmen stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts um rund 3 Prozent.

Für Rib werde die Tochtergesellschaft YTWO als Aktionärin der neuen Gesellschaft fungieren, hieß es weiter. Bei YTWO handelt es sich um eine Plattform, die Immobilienentwicklern und Wohnungsbauunternehmen einen Produkt- und Bauteilekatalog bietet./mis/he