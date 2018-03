Rib Software besorgt sich Millionen über die Börse

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

FRANKFURT/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarespezialist Rib Software hat seine Kasse aufgefüllt.



Über die Ausgabe neuer Aktien flossen dem Unternehmen brutto 131 Millionen Euro zu, wie Rib Software am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Geld soll nicht zuletzt in den Ausbau des Geschäfts rund um die Cloud gesteckt werden.

Das Unternehmen wurde bei der Kapitalerhöhung alle angebotenen gut 4,68 Millionen Anteilsscheine los, was einem Zehntel der bis dato verfügbaren Aktien entspricht. Der Aktienkurs von Rib Software lag zum Handelsschluss am Donnerstag bei rund 31 Euro. Verkauft wurden die Papiere nun zu 28 Euro./das/jha/