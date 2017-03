Rib Software: Falls die Prognose am Freitag erhöht wird, gibt’s Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Es sieht im Moment bei RIB Software so aus, als ob der Ausbruch geprobt wird. Bei 12,00 Euro bis 12,20 Euro liegt eine dicke Hürde mit einem charttechnischen Widerstand bei 12,22 Euro. Bei RIB Software gab es am 22.03. einen kleinen Ausrutscher, der ab sofort mit einer kräftigen Gegenreaktion gekontert wurde. Schon am 23.03. hatten wir auf diese Trading-Chance aufmerksam gemacht. Die vorläufig am 10.02. präsentierten Zahlen zeigen den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte mit einer Steigerung von 19,1% auf 97,8 Mio. Euro und einen Gewinnsprung um 57,9% beim Ebitda auf 33,0 Mi. Euro. Die endgültigen Zahlen sind für den 31. März angekündigt. Jetzt wird es u.a. auf die Aussichten für das neue Geschäftsjahr ankommen. Schon bei einer Bestätigung der Prognose könnte es weiter aufwärts gehen, aber wenn man sich das Ergebnis der Vorjahre anschaut, könnte es auch dazu kommen, dass man die Prognose 2017 leicht anhebt. In diesem Fall könnte es einen Kurssprung bei RIB Software geben, der die Aktie schnell in Bereiche um 13,00 Euro befördern könnte.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.