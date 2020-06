Rhön-Klinikum-Chef Holzinger verhandelt über vorzeitige Auflösung des Vertrags

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

BAD NEUSTADT (dpa-AFX) - Beim Krankenhauskonzern Rhön-Klinikum bahnt sich mitten in der laufenden Übernahme durch Asklepios ein Führungswechsel an.



Vorstandschef Stephan Holzinger steht mit dem Aufsichtsratschef Eugen Münch in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Auflösung seines Vertrages zu Ende September, wie der SDax -Konzern am Freitag in Bad Neustadt mitteilte. Ob eine Einigung erzielt werde und der Aufsichtsrat seine nötige Zustimmung erteile, sei aber noch ungewiss.

Rhön-Klinikum steht vor der Übernahme durch den Konkurrenten Asklepios. Um den Deal war unter den Aktionären, zu denen auch der norddeutsche Klinikkonzern gehört, ein heftiger Streit entbrannt. Der Pharma- und Medizinbedarfsanbieter B.Braun war zuletzt auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit seinem Widerstand gegen den Deal gescheitert. Holzinger hatte die Streithähne mehrfach aufgefordert, die Auseinandersetzung zu beenden und zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Wie Rhön-Klinikum nun mitteilte, steht dem Manager im Falle eines Kontrollwechsels beim Unternehmen ein Sonderkündigungsrecht zu./tav/mis