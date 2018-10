Die Rhipsalis überzeugt als der etwas andere Kaktus / Nicht nur bei Terrarienfreunden gefragt (FOTO)

Essen (ots) -Es ist die Zeit, in der die letzten Blätter und Beeren in ihrenFarben leuchten - und letztlich die ersten Schneeflocken vom Himmelrieseln. Jetzt beginnt eine neue Jahreszeit voller Zauber. Nebelige,regnerische Tage und frühe, dunkle Abende. Die Zeit nach dem Sommerist stürmisch, aber auch ruhig, kühl, nass und widerspenstig. Somitgibt es Zeit genug, um es sich in den eigenen vier Wänden richtigschön zu machen. Passend zur Herbst-Atmosphäre vor dem Fenster istdie Rhipsalis, auch "Korallenkatus" genannt, der perfekte Partner fürDaheim.Die Rhipsalis ist stilvoll, pflegeleicht und wunderschön - miteinem Hauch von Einzigartigkeit. Die Zimmerpflanze inszeniert sichals eine der eher untypischen Arten aus der Familie derKakteengewächse und ist somit ein besonderer Interieuer-Trend. Dietropische Sukkulente ist ursprünglich in den Regenwäldern Mittel- undSüdamerikas, Afrikas - und mehrerer Inseln im indischen Ozean zuHause. Sie ist erstaunlicherweise der einzige natürliche Kaktus deraußerhalb von Nord- und Südamerika, in etwa in 60 verschiedenenArten, meistens auf Baumstämmen wachsend, zu finden ist. Was dieRhipsalis so ausgefallen und sonderbar macht: Sie bildet im Gegensatzzu vielen anderen Kakteen-Arten keine Stacheln aus. Unkenntlich undgetarnt als Hängepflanze zaubert sie in jedem zu Hause einWohlfühl-Ambiente - und trägt obendrauf zu einem angenehmen Raumklimabei.Liebe zum DetailDie Herkunft des Namens "Rhipsalis" ist stimmig mit ihrem Äußeren.Aus dem altgriechischen stammend bedeutet Rhipsalis nämlich"Flechtwerk". Ihr Aussehen ist einmalig und sehr ungewöhnlich füreinen Kaktus. Kräftige Ranken in satten Grüntönen, dünne ineinanderverwobene und hängende Triebe sind ihr Erkennungsmerkmal. Im Sommerkönnen sich die Ranken leicht rötlich färben. Da die Zweigeherunterhängen, findet die Rhipsalis oft als Ampelpflanze Verwendung.Besonders hübsch eignet sie sich als Dekoration im lichtdurchflutetenTreppenhaus, beispielsweise als Hängepflanze in einem hellenterrakottafarbenden Topf. Sie kann dem eigenen zuhause zusätzlich alsTischpflanze das fehlende Grün verleihen und etwas Leben in dieInnenräume bringen. Generell fügt sie sich in alle modernen Wohnräumeein und bietet Faszination. Ihre kleinen, sternförmigen Blüten bildensich meist erst im Alter aus. Bis sich die ersten Knospen öffnen, istdaher etwas Geduld gefragt.PflegehinweiseIn den Frühjahrsmonaten, der Hauptwachstumszeit der Rhipsalis,sollte diese reichlich gegossen werden. Während der heißenSommerwochen ist der Wasserbedarf enorm und höher als in kühlenWintermonaten. Den Durst der Pflanze einmal pro Woche zu stillen istaus diesem Grund ein guter Richtwert. Es sollte jedoch beachtetwerden, dass die grüne Mitbewohnerin zwischen den Wassergaben etwasantrocknen darf. Vollständig austrocknen darf der Wurzelballen jedochnie. Um den "Korallenkaktus" während des Wachstums zu unterstützen,eignet sich eine erhöhte Luftfeuchtigkeit.Ebenso kann die Knospenbildung durch zweiwöchiges Düngenunterstützt werden. Dieser Vorgang kann eingestellt werden, sobaldsich die Knospen halb geöffnet haben.Die Länge der Ranken kann nach Belieben gekürzt werden. Derrichtige Standort ist bei der Pflege entscheidend. Die Zimmerpflanzemag einen hellen Standort, jedoch ohne erhebliche Sonneneinstrahlung.Ein halbschattiger Platz eignet sich daher auch sehr gut.Die botanische Freundin lässt sich problemlos in jegliche Art vonTopf pflanzen.Gerne können ihre Triebe in regelmäßigen Abständen durch Besprühenoder Abduschen von Staub befreit werden.Weitere Informationen und Pflegetipps zur Rhipsalis und anderenZimmerpflanzen gibt es unter Pflanzenfreude.de und aufwww.facebook.com/diepflanzenfreude.Bildmaterial zur Rhipsalis finden Sie unter folgendem Link:https://bit.ly/Rhipsalis18Bilder zu allen Zimmerpflanzen 2018 gibt es hier:https://bit.ly/Zimmerpflanzen_18Abdruck honorarfrei mit Bildquelle "Pflanzenfreude.de", Belegerbeten.Über Pflanzenfreude.dePflanzenfreude.de ist eine Initiative vom Blumenbüro Holland, dieKonsumenten erleben lässt, dass Pflanzen rundum glücklich machen.www.pflanzenfreude.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Pflanzenfreude.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell