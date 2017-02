Ulmen (ots) - Raimund Hahn: "iPhone 8 und Internet der Dingewerden Nachfrageboom auslösen"Digitalgroßhandel bereitet sich auf Verdoppelung der Lager- undTransportkapazitäten vorDie Elektronikgroßhandelsgruppe Rhino Inter Group(http://www.rhino-inter-group.com/) stellt sich in Folge des iPhone 8auf einen "Superzyklus im Handy-Handel" ein. "Das für dieses Jahrerwartete größere iPhone-Update gepaart mit einer immer größerenNutzerschaft, die immer ältere Geräte besitzt, wird zu einemNachfrageboom führen, wie ihn die Smartphone-Branche noch niemalserlebt hat", sagt Raimund Hahn, CEO der Rhino Inter Group, voraus.Rhino ist nach seinen Angaben heute schon eine der am schnellstenwachsenden maßgeblichen Großhandelsgruppen für elektronische undinsbesondere mobile Geräte und Anlagen.Sprunghafter Anstieg erwartet"Das iPhone 8, ebenso wie die dadurch geradezu elektrisiertenWettbewerber und hier insbesondere Samsung, werden das Geschäft imDigitalgroßhandel in diesem Jahr und in den nächsten Jahrensprunghaft ansteigen lassen", ist sich Rhino-Chef Raimund Hahnsicher. Zur Vorbereitung hat sich die Rhino Inter Group auf eineVerdoppelung der Lager- und Transportkapazitäten vorbereitet, teiltdas Unternehmen mit. Der Rhino-CEO geht von einem etwa drei- bisvierjährigen Superzyklus für Smartphones aus. Raimund Hahn: "DasiPhone 8s und das iPhone 9 werden gegenüber den heutigen Gerätenebenfalls auf dem neuen Design und der neuen technologischenPlattform, die in diesem Jahr eingeführt wird, basieren und dementsprechend eine große Nachfrage erfahren."Internet der Dinge sorgt für volle AuftragsbücherParallel zum Apple-getriggerten Superzyklus für Smartphones sorgtnach Angaben von Rhino-Chef Hahn "heute schon und sicherlich über dienächsten zehn Jahre hinweg" das Internet der Dinge im Großhandel mitDigitaltechnik für volle Auftragsbücher. "Der Elektrogroßhandel giltzu Recht als eines der zukunftsträchtigsten Marktsegmente, da durchdas Internet of Things künftig praktisch alle Geräte und Maschinenmit einem Internetanschluss ausgestattet sein werden", sagt RaimundHahn und verdeutlicht: "Jede Kaffeemaschine, jeder Geschirrspüler,jede Waschmaschine, jede Heizungsanlage, jede Lichttechnik und soweiter muss neu gekauft werden, um in die Smart World zu passen."Verbraucher verlangen nach dem Smart HomeEr verweist auf Erkenntnisse aus dem aktuellen "InnovationsreportDeutschland 2017", den die Rhino Inter Group gemeinsam mit der"Denkfabrik" Diplomatic Council (www.diplomatic-council.org)vorgestellt hat. Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter 1176Verbrauchern. Demnach gehen 59 Prozent der Verbraucher fest davonaus, dass das Licht in den eigenen vier Wänden künftig per Smartphonegesteuert wird. 64 Prozent sehen dieses Szenario für dieHeizungsregelung voraus. Diese Entwicklung wird von denSmartphone-Herstellern mit Apps wie Apples HomeKit massivvorangetrieben.Hersteller im Wettkampf, Handel profitiert"Die Umstellung vom analogen Heim zum Smart Home wird genausoumfassend erfolgen wie der Wechsel vom Schwarzweiß- zum Farbfernsehen- nur um Dimensionen gewaltiger", sagt Raimund Hahn und ergänzt:"Während sich die Hersteller einen erbitterten Wettbewerb liefernwerden, profitiert der Digitalgroßhandel von diesem Superzyklusunabhängig davon, welche Anbieter das Rennen machen."Rhino Inter Group (www.rhino-inter-group.com) ist eine der amschnellsten wachsenden maßgeblichen Großhandelsgruppen fürelektronische und insbesondere mobile Geräte und Anlagen. DerGroßhandel mit Digitaltechnik gilt als eines der zukunftsträchtigstenMarktsegmente, weil durch das Internet of Things (IoT) künftigpraktisch alle Geräte und Maschinen mit einem Internetanschlussausgestattet sein werden. Durch enge Kontakte zu Zulieferern,Herstellern, Handelsfirmen und Marktanalysten in Asien, Europa undAmerika verfügt die Rhino Inter Group über direkten Zugang zuaktuellen Informationen, die - soweit es die verwendetenNachrichtenquellen zulassen - der interessierten Öffentlichkeit zurVerfügung gestellt werden, um zur Markttransparenz weltweitbeizutragen. Der globale Think Tank Diplomatic Council(www.diplomatic-council.org) hat Raimund Hahn aufgrund seinerMarktexpertise als Chairman des DC Global Mobile Forum aufgenommen.Weitere Informationen:Rhino Inter Group, Eifel-Maar-Park 10, 56766 Ulmen,E-Mail: info@rhino-inter-group.com, Web: www.rhino-inter-group.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Rhino Inter Group, übermittelt durch news aktuell