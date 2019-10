Rheuma ist jünger als du denkst / Deutsche Rheuma-Liga startet neue Kampagne zum Welt-Rheuma-Tag 2019 (FOTO)

Bonn (ots) -Sie sind jung, dynamisch - und chronisch krank: Britta (23) undChristian (43) haben Rheuma - und sie haben sich entschlossen, dieProtagonisten der Aufklärungskampagne "Rheuma ist jünger als dudenkst" zu sein, die die Deutsche Rheuma-Liga am Welt-Rheuma-Tag2019, am 12. Oktober 2019, startet. Damit junge Rheumatiker mehrVerständnis bekommen und ernst genommen werden. Und um dieÖffentlichkeit zu informieren, was es überhaupt heißt, Rheuma zuhaben. Weil sie möchten, dass Rheuma nicht mehr nur als"Alte-Leute-Krankheit" wahrgenommen, nicht nur mit Arthroseassoziiert wird. Damit Rheuma frühzeitig erkannt wird, notwendigemedizinische Maßnahmen schnellstmöglich eingeleitet werden - dennumso besser stehen die Chancen, einen Stillstand der Krankheit zuerreichen.Rheuma-Betroffene bloggen auf Instagram über ihren AlltagDie Deutsche Rheuma-Liga möchte mit der Kampagne gegen Vorurteileangehen, auf gesellschaftlicher wie politischer und medizinischerEbene wachrütteln. Britta und Christian werden die kommenden neunMonate mehrmals die Woche auf der Social-Media-Plattform Instagramaus ihrem Leben mit Rheuma berichten. Unter der Adressewww.instagram.com/deutsche_rheuma_liga/ können Interessierte ohneRegistrierung die Beiträge der beiden mitlesen. Wer auch die Videosaus Brittas und Christians Alltag sehen möchte, muss sichregistrieren. Die Registrierung ist kostenlos.Rheuma-Liga-Präsidentin: "Rheuma ist keine Frage des Alters!""Rheuma ist keine Frage des Alters, es ist keineAlte-Leute-Krankheit. Darauf immer wieder hinzuweisen, aktuell mitder Kampagne `Rheuma ist jünger als du denkst´, ist mir einbesonderes Anliegen. Es muss ein Wandel in der öffentlichenWahrnehmung von Menschen mit Rheuma stattfinden. Sie dürfen nichtdiskriminiert werden. Denn diese Diskriminierung erschwert besondersjungen Menschen die eigene Identifikation mit der chronischenErkrankung", sagt Rotraut Schmale-Grede, die Präsidentin derDeutschen Rheuma-Liga. "Wir haben bei unseren Projekten und Maßnahmensehr differenziert die Bedürfnisse der Betroffenen der verschiedenenAltersgruppen im Blick", so Rotraut Schmale-Grede weiter.Deutsche Rheuma-Liga mit breitem Angebot für junge RheumatikerSo hat die Deutsche Rheuma-Liga unter anderem für junge Betroffenemit "Mein Rheuma wird erwachsen" ein Transitionsprojekt ins Lebengerufen, bei dem junge Rheumatiker andere junge Rheumatikerehrenamtlich als Transition Peers in der schwierigen Phase desWechsels vom Kinder- zum Erwachsenenrheumatologen unterstützen.Ebenso hat der Verband ein umfangreiches Informationspaket mitinteraktiven Materialien und Fakten rund um die Erkrankung für Lehrergeschnürt, die mehr über das Thema "Kinderrheuma" wissen undweitergeben möchten. Für jüngere Erwachsene gibt es in denLandesverbänden verschiedene Angebote vom Arbeitskreis 35+ bis hin zuStammtischen für junge Rheumatiker und Bewegungsangebote wie zumBeispiel "aktiv-hoch-r". "Es geht darum, dass es Menschen mitRheuma, in jedem Alter, in Deutschland besser geht. Lassen Sie unsdafür gemeinsam sorgen", appelliert Rotraut Schmale-Grede an dieBundesbürger.Die Kampagne der Deutschen Rheuma-Liga wird gefördert durch denAOK Bundesverband.Deutsche Rheuma-LigaDie größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsweseninformiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellenInteressen, bietet praktische Hilfen und unterstütztForschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Der Verband mitrund 300.000 Mitgliedern tritt für die Interessen rheumakrankerMenschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.HintergrundinformationenMehr Informationen zum Angebot der Rheuma-Liga für jungeRheumatiker und Betroffene mittleren Alters gibt es unter:www.rheuma-ist-juenger-als-du-denkst.de (ab 7.10.19)Britta und Christian bloggen unter:www.instagram.com/deutsche_rheuma_liga (ab 7.10.19)Websites zum Thema Rheuma gibt es unter www.rheuma-liga.de;www.geton.rheuma-liga.de; www.mein-rheuma-wird-erwachsen.dePressefotoBildunterschrift/Die jungen Rheumatiker Britta und Christian führenab Oktober einen Blog unter www.instagram.com/deutsche_rheuma_liga.Bild auch herunterladen bei: www.rheuma-liga.de/BildmaterialBildquelle: Deutsche Rheuma-Liga/Volker Lannert. Abdruck erlaubt.Beleg erbeten.Pressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-11E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deTwitter www.twitter.com/DtRheumaLigaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell