Rheinmetall zieht in Australien weiteren Großauftrag an Land

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Australien erweist sich für den Rheinmetall -Konzern zunehmend als gutes Pflaster.



Der deutsche Rüstungskonzern gewann einen Auftrag der australischen Streitkräfte für Artilleriemunition, wie Rheinmetall am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Der Wert der Order liege bei umgerechnet rund 65 Millionen Euro. Es ist für Rheinmetall der zweite große Auftrag der australischen Regierung innerhalb weniger Tage.

So hatte der MDax -Konzern erst in der vergangenen Woche mitgeteilt, mit Australien in exklusive Verhandlungen über die Lieferung von 211 Radspähpanzern des Typs "Boxer CRV" treten zu dürfen mit einem geschätzten Auftragswert von umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro. Die australische Regierung modernisiert ihre Streitkräfte derzeit umfassend.

Für die Düsseldorfer ist der nun gemeldete Munitionsauftrag vor allem deshalb ein Erfolg, weil sich der Konzern eigenen Angaben zufolge dadurch für die nächsten Jahre als alleiniger Lieferant für Artillerie-Munition in Australien etablieren kann. Die Auslieferung der Munition erfolgt über Rheinmetalls australische Partnerfirma NIOA aus Brisbane, die einer der größten Zulieferer für Munition und Waffensysteme für die australischen Streit- und Sicherheitskräfte ist./ajx/jha/