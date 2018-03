Rheinmetall rechnet mit weiterem Plus bei Umsatz und Rendite - Dividende rauf

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall will im laufenden Jahr bei Umsatz und Rendite weiter von guten Geschäften mit der Autoindustrie und in der Rüstung profitieren.



Der Umsatz soll aus eigener Kraft vom Vorjahreswert 5,9 Milliarden Euro um 8 bis 9 Prozent zulegen, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dazu sollen beide Sparten beitragen, insbesondere aber das Rüstungsgeschäft. Die operative Rendite (Ebit) soll konzernweit von 6,8 auf 7 Prozent klettern. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg vergangenes Jahr um 12 Prozent auf 224 Millionen Euro. Die Eigentümer sollen mit 1,70 Euro je Aktie 25 Cent mehr als Dividende bekommen./men/jha/