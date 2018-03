Rheinmetall erhält Großauftrag aus Australien

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag in Australien an Land gezogen.



Der Rüstungskonzern werde dem Land für 3,15 Milliarden australische Dollar (2 Mrd Euro) 211 gepanzerte Transportwagen mit der Modellbezeichnung "Boxer" liefern, wie die australische Regierung am Mittwoch mitteilte.

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems hatte sich ebenfalls in der Ausschreibung beworben. Das Auswahlverfahren dauert den Angaben zufolge drei Jahre./stk/fba